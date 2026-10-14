Marcha federal universitaria en Córdoba: horarios, recorrido y reclamos de este jueves 15 de octubre

La comunidad universitaria de Córdoba marchará este jueves 15 de octubre, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La jornada se replicará en todo el país para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), la recomposición salarial de docentes y no docentes, y una corrección de las partidas que el Gobierno nacional previó para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027.

La concentración comenzará a las 15, en el Monumento del Centenario de la Reforma Universitaria, en Ciudad Universitaria. A las 15.30 partirá la columna por avenida Los Nogales hasta Plaza España. Desde allí, bajará por avenida Hipólito Yrigoyen hasta el cruce con bulevar San Juan, en la plaza Dalmacio Vélez Sarsfield. En ese punto se montará un escenario sobre la calzada y, a las 18, se leerá el documento de la jornada en el acto central. El trayecto repite el de la marcha anterior.

Para facilitar la asistencia, el Consejo Superior de la UNC aprobó en su última sesión ordinaria una resolución que recomienda a las unidades académicas suspender las clases y las actividades obligatorias entre las 14 y las 18.30. El texto también sugiere asegurar el funcionamiento de las guardias en las dependencias con servicios asistenciales. También abrá actos en el interior provincial, entre ellos en Río Cuarto y San Francisco.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal será frente al Congreso de la Nación, desde las 16. Habrá movilizaciones y actos locales en Rosario, Santa Fe, Mendoza (UNCuyo), Bahía Blanca (UNS), San Nicolás (UTN), Misiones y Mar del Plata (Unicen), entre otras sedes.

En Santa Fe, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, anticipó el clima de la convocatoria: "Hubiésemos deseado no llegar a una quinta marcha". También hay medidas gremiales: en Rosario, la Coad resolvió parar el 15 y llevará a la Conadu la moción de una huelga por tiempo indeterminado.

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Los convocantes plantean tres ejes. El primero es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de disputa judicial con el Poder Ejecutivo nacional. El segundo es la actualización salarial para docentes y no docentes, junto con las becas estudiantiles y los fondos de funcionamiento de las casas de estudio. El tercero es el Presupuesto 2027: el sector calificó de "insuficientes" los montos del proyecto oficial que el Ejecutivo envió al Congreso.

El conflicto de fondo

El Congreso sancionó la Ley 27.795 en agosto de 2025. El presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras rechazaron el veto. Al promulgarla mediante el decreto 759/2025, el Ejecutivo dispuso que su ejecución quedaba suspendida, con el argumento de que la Ley de Administración Financiera exige que todo gasto prevea su fuente de financiamiento.

Esa cláusula llegó a la Justicia. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires, y declaró inconstitucional el artículo del decreto que frenó la aplicación de la norma. Los reclamos de la marcha incluyen que el Gobierno acate esa decisión y la medida cautelar sobre salarios y becas.

A comienzos de septiembre, en Bariloche, los rectores del CIN aprobaron su propio proyecto de Presupuesto 2027, que estima el costo anual del sistema en 11 billones de pesos, y autorizaron a la conducción del organismo a coordinar con gremios docentes, no docentes y estudiantes una nueva marcha federal para octubre. El financiamiento universitario ya había sido eje de la discusión del Presupuesto 2026, cuyo gasto para el sector, según informó la prensa, cayó al 0,47% del PBI, el nivel más bajo en dos décadas.