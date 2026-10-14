El FMI exige al Gobierno argentino que implemente reformas estructurales en el sistema tributario

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamó al Gobierno argentino cambios en el sistema impositivo que fortalezcan la recaudación.

Dabla-Norris, subdirectora ⁠del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, señaló que Argentina necesita llevar a cabo reformas estructurales de ‌su sistema tributario para avanzar ‌en la consolidación fiscal y añadió que el país debería eliminar las exenciones del impuesto al valor agregado.

La funcionaria destacó que la disciplina ⁠fiscal ha sido un "pilar fundamental" del programa de estabilización de Argentina con ​el organismo, ​pero que se ​necesitan más medidas ‌para mejorar la eficiencia tributaria y del gasto, según Reuters.

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Entre las reformas clave que necesita Argentina figuran "eliminar los gastos tributarios, o reducirlos, en particular las exenciones del IVA, ‌y normalizar los impuestos ​a los combustibles", sostuvo Dabla-Norris.

Y agregó que también debe "eliminar ​gradualmente otros tipos de ‌impuestos distorsivos de la economía ​y sustituirlos ​por un sistema tributario más sólido y una forma más duradera ​de recaudar ‌ingresos".

Reunón entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva

Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en Bangkok, Tailandia, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó la disciplina fiscal del Gobierno argentino. Además, coincidieron en la continuidad de las conversaciones para cerrar la tercera revisión del acuerdo en curso.

Según relató el ministro, Georgieva fue especialmente elogiosa con la disciplina fiscal argentina, a la que calificó como "ejemplar en el mundo", pese al impacto de los shocks internacionales sobre la economía.

Sin embargo, el dato central para el programa económico es que todavía no se anunció un acuerdo técnico para completar la tercera revisión. "Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión", sostuvo Caputo, sin precisar una fecha para su conclusión.

Recorte de la previsión de crecimiento

En la edición de octubre del informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), el FMI redujo del 3,5% al 2,1% su pronóstico de crecimiento para la economía argentina en 2026 y elevó las estimaciones de inflación y desempleo.

El recorte figura En octubre de 2025, el Fondo calculaba que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentaría un 4% este año, una previsión que redujo al 3,5% en abril y mantuvo sin cambios en julio.

LM