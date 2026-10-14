Los activos argentinos vuelven a caer y el riesgo país supera los 600 puntos

Los mercados argentinos vuelven a mostrar señales de debilidad este miércoles, con caídas en las acciones y los bonos soberanos en dólares que llevan al riesgo país por encima de los 600 puntos básicos. El S&P Merval pierde 0,5% hasta los 2.855.500,87 puntos, en una jornada en la que los papeles bancarios encabezan los retrocesos. En paralelo, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran bajas de hasta 2,4%.

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En la renta fija, los títulos públicos en dólares también operan en terreno negativo, con caídas de hasta 0,6%. Así, el indicador elaborado por J.P. Morgan sube hasta los 602 puntos básicos, en un contexto de incertidumbre internacional luego de que la inflación estadounidense se acelerara al 3,7% interanual en septiembre, por encima de lo esperado por el mercado.

En el frente cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en el Banco Nación, mientras que el blue cotiza a $1.550 y el contado con liquidación ronda los $1.616. A nivel local, el mercado también sigue de cerca el dato de inflación, que fue del 1,9% en septiembre y acumuló un alza del 33,4% interanual.

Incertidumbre en Wall Street

En la plaza local, el S&P Merval pierde 0,5% hasta los 2.855.500,87 puntos en pesos, mientras que en también anota un retroceso del 0,5%, hasta los 1.771,26 puntos. Las bajas están lideradas por los papeles bancarios, con Banco BBVA a la cabeza (-1,9%).

Por su parte, los ADRs vuelven a caer este miércoles y registran bajas de hasta 2,4% de la mano de Cresud, seguido por IRSA (-2,4%) y Banco BBVA (-2,3%). A contramano, YPF avanza hasta 0,6% y lidera el puñado de papeles al alza.

En ese contexto, los títulos argentinos en dólares registran caídas de hasta el 0,6%. Entre los bonos más afectados se destaca el Global 2041, con una baja del 0,55%, seguido por el Global 2046 (-0,08%) y el Global 2035 (-0,44%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan sube hasta los 602 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, este miércoles 14 de octubre el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

A nivel mayorista, opera en $1.535 en el Banco Nación para venta y el promedio que realiza el BCRA alcanza los $1.535,6. En ese contexto, la brecha entre ambas referencias alcanza el 27,8% y quedó cerca del máximo histórico del 28,3%, registrado el 21 de abril de 2025, durante los primeros días de implementación del esquema cambiario

Por su parte, el dólar blue opera en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.538, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza cerca de los $1.616.

La inflación fue de 1,9% en septiembre y acumuló 33,4% interanual según el INDEC

La inflación de septiembre se ubicó en 1,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este martes 13 de octubre. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 23,6% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,4% en el total nacional.

El dato se conoce luego de que agosto cerrara con un IPC de 1,7%, lo que implica que en septiembre se aceleró 0,2 puntos porcentuales frente a aquella medición.

Respecto al dato mensual, desde el CEPEC mencionaron que "en términos económicos y políticos, el 1,9% no cambia el panorama, pero confirma que bajar la inflación de forma sostenida será un proceso gradual y con vaivenes. Para el Gobierno, mantener la núcleo por debajo de la general y avanzar con la corrección tarifaria sin que se desordene el resto de los precios será clave para sostener la credibilidad del programa".

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street se tiñeron de rojo este miércoles luego de la difusión del datos de inflación en los Estados Unidos (EEUU), que mostraron una aceleración por encima de lo esperado por el mercado. En Europa, en tanto, las principales bolsas interrumpen las bajas de la víspera y muestran un repunte, impulsadas por la estabilización de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial y de los bonos gubernamentales.

Tras el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a septiembre, que registró una aceleración al 3,7% interanual, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,4%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, se hunde 0,57%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones sube 0,38%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,55%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,54% y el CAC francés acompaña con 0,66%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,36%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,13%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,89%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,44% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,10%.

Los futuros del crudo Brent, que se sitúan cerca de sus niveles más altos en casi dos semanas, operan prácticamente estables a US$ 105,99 por barril, con una suba de 0,31%.

FN