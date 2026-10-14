Riesgos "desmedidos" y falta de transparencia: ex BCRAs cuestionan la maniobra con el oro

La pérdida de USD 1.023 millones en las reservas del Banco Central por maniobras con el oro despertó polémica y sembró desconfianza en la City, expertos y en el establishment. Ex titulares de la autoridad monetaria coinciden en que la operación de cobertura es algo habitual, pero que el titular de la entidad, Santiago Bausili, asumió riesgos desmedidos para una banca central, sacrificando dólares billete en un momento de dólares contados en las arcas. En el sector privado buscan bajarle el tono y aseguran que el Gobierno se manejó “a mercado”.

La crítica transversal de los ex funcionarios apuntó a la magnitud de la exposición. Cubrir el 100% de la posición en oro, aseguran, neutralizó casi por completo la capacidad de aprovechar la suba histórica del metal y forzó a la entidad a descapitalizarse en efectivo. En off the record, un ex presidente de la entidad planteó la impericia técnica de la maniobra: “Las coberturas se hacen según el riesgo y por eso, habitualmente, jamás se cubre toda la posición”, indicó a PERFIL.

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La operación se estructuró bajo una estrategia financiera conocida como collar trade. Según la reconstrucción de la consultora Rafaela Capital, el BCRA compró una opción de venta (put) que funcionó como un seguro, fijando un piso de cotización cercano a los USD 2.300 por onza. Para financiar esa cobertura, la entidad vendió una opción de compra (call), cediendo parte de una eventual suba al establecer un techo en torno a los USD 3.840. La herramienta fue técnicamente válida, pero el oro perforó ese techo y trepó por encima de los USD 4.300. En consecuencia, la valorización adicional del activo quedó ajustada por la pérdida del call vendido, obligando al Central a desembolsar USD 1.023 millones para compensar esa diferencia.

Riesgo de liquidez

El expresidente de la autoridad monetaria, Martín Redrado, apuntó directamente al error de haber vendido el call, lo que obligó al Central a poner la diferencia en efectivo cuando el oro perforó las estimaciones oficiales. “Si esa decisión se hubiera tomado en el sector privado, esa persona no estaría más”, sentenció Redrado en una entrevista con Urbana Play. En una línea más dura, Alejandro Vanoli tildó la cobertura de “carísima y especulativa”, marcando el contrasentido de apostar a la baja cuando los principales bancos centrales del mundo acumulan oro agresivamente, señaló a PERFIL.

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El exdirector del BCRA Jorge Carrera expuso la contradicción de la estrategia oficial: el riesgo de liquidez, es decir, que la maniobra desvirtuó la naturaleza del resguardo. “El oro es un activo pensado como tenencia estructural a largo plazo”, definió Carrera. Según su análisis, el Central tomó el riesgo de perder dólares líquidos para morigerar una eventual pérdida contable sobre las reservas de oro, en caso de que la cotización cayese.

Toda esta ola de críticas se montó sobre los datos que arrojó la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los Estados Contables al 31 de diciembre de 2025. El reporte confirmó que, si bien la tenencia de oro registró una ganancia patrimonial de $8 billones impulsada por la disparada internacional, la estrategia de derivados arrojó un rojo de $1,5 billones. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, advirtió que el BCRA realizó operaciones especulando con la trayectoria del precio, erró el cálculo y generó la pérdida. "Nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo", remató el auditor.

Desde el Banco Central, la respuesta no tardó en llegar y se centró en la semántica financiera. Fuentes de la entidad admitieron ante PERFIL la operatoria, pero rechazaron la acusación de especulaciones. "Eso es justamente no especular. Él dice en la misma frase que es cobertura y que se especuló", retrucaron, argumentando que el mecanismo operó como un seguro que se decide antes de conocer el movimiento del mercado.

Pragmatismo privado y falta de transparencia

Pese al aluvión de críticas políticas e institucionales, desde las mesas de dinero y el sector financiero privado surge una defensa corporativa que convalida el pragmatismo de Bausili. En la City porteña advierten que la dinámica operó con la lógica de los mercados.

Fuentes empresariales consultadas en off the record aseguraron que se trató de una maniobra previsible. "Es una operación de cobertura, si el oro hubiera bajado estaríamos felicitándolo al presidente del Central. Los mercados son así, nadie tiene la bola de cristal", graficó un operador de peso. En el microcentro sostienen que, en términos reales, la entidad protegió su patrimonio. "No perdieron nada, dejaron de ganar un poco más a cambio de asegurarse si hubiera bajado el oro. Si hubiera bajado y no tuvieran cobertura los estarían criticando más", agregaron, desafiando a los críticos a predecir la cotización del commodity a fin de año.

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Sobre el apagón informativo y la falta de transparencia que reclaman los ex BCRAs, el mercado también justifica la reserva de Reconquista 266. Los privados advierten que un Banco Central mueve el mercado por sí solo. "Avisar que va a hacer algo así no corresponde. Sí se suele informar después de que haya pasado el período, pero también puede ser un aviso de que van a volver a cubrirse en el futuro. No es fácil el full disclosure en estos casos", explicaron desde las mesas financieras.

Mientras el debate por el costo de la liquidez y los límites de la intervención sigue al rojo vivo, el paradero físico de los lingotes utilizados como respaldo sigue siendo una incógnita. Ante la consulta sobre el destino del metal, economistas cercanos al oficialismo eluden dar precisiones. “No puedo hablar por la entidad”, se excusó el vocero Adrián Ravier.

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