Licitación de deuda: el Tesoro enfrenta vencimientos por $4,9 billones

El Tesoro Nacional presentó el menú para la primera licitación de deuda en octubre, en donde buscará renovar vencimientos por casi $4,9 billones de instrumentos a largo plazo, que caducan luego del mandato de Javier Milei. Durante octubre se enfrentará ante vencimientos por $27 billones.

Daniel Chodos, Jefe de Research y socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital opinó que “el Tesoro enfrentará vencimientos por $4,85 billones, un monto bajo frente a los $8,65 billones de finales de septiembre. Esto debería facilitar un rollover elevado sin necesidad de otorgar demasiado premio”.

“La principal novedad del menú es el regreso de la duración. El Tesoro reabrirá el título TAMAR TMG28 y los duales TXMD9 y TMVE8, todos con vencimientos posteriores a las elecciones de 2027. En las últimas licitaciones, el Tesoro había priorizado instrumentos cortos para evitar convalidar los elevados rendimientos de la parte larga de las curvas y no sumar oferta sobre los tramos más golpeados. Esta licitación marca un cambio frente a esa estrategia”, agregó Chodos.

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“En tasa fija, solo se reabre la LECAP S29E7. Su vencimiento es apenas 15 días posterior al del BONCAP T15E7 ofrecido a finales de septiembre, por lo que el Tesoro mantiene una duración similar a la licitación anterior en ese tramo”.

“La S29E7 luce levemente cara frente al T15E7. Esto podría permitirle al Tesoro captar el rollover de ese tramo a un costo relativamente bajo”.

“A diferencia de las últimas licitaciones, no se ofrecen LELINK porque en esta oportunidad no vence ningún instrumento dólar-linked. El próximo vencimiento será el de la D30O6, a finales de octubre. Tampoco se reabre el BONAR AO29. Del monto autorizado todavía restan emitir alrededor de US$ 774 millones sobre un total previsto de US$ 2.000 millones”.

"Lo más interesante será ver la demanda por los bonos duales que vencen luego de las elecciones", indicaron desde el equipo de Research de PUENTE.

El menú de la licitación

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de enero de 2027 (S29E7 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/TAMAR con vencimiento el 14 de diciembre de 2029 (TXMD9 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR/dólar linked con vencimiento el 28 de enero de 2028 (TMVE8 – reapertura).