El Banco Central compró US$ 213 millones en la semana y registró el mejor promedio diario desde julio

El Banco Central volvió a pisar el acelerador y compró US$ 69 millones y las reservas cerraron en US$ 49.700 millones. En la semana, las compras sumaron US$ 213 millones, el monto más alto desde julio.

El ritmo diario se ubicó en US$ 43 millones, superando al promedio de US$ 22 millones en septiembre y de US$ 39 millones en agosto.

Para tomar dimensión, en las primeras siete ruedas de octubre lleva acumulados US$ 340 millones, que representan 72% del monto total de septiembre, cuando se adquirieron US$ 473 millones, el menor volumen mensual de 2026.

Las operaciones del Banco Central con el oro abrieron nuevos cuestionamientos sobre el manejo de las reservas

En agosto había comprado US$ 768 millones, seguido por julio (US$ 2.162 millones), junio (US$ 1.418 millones), mayo (US$ 2.596 millones), abril (US$ 2.769 millones), marzo (US$ 1.671 millones), febrero (US$ 1.557 millones) y enero (US$ 1.158 millones).

Lo que sí viene en alza es el nivel de las reservas internacionales. Durante toda la semana anotaron una tendencia alcista y desde que inició el décimo mes, subieron US$ 1.412 millones, pasando de US$ 48.289 millones hasta los US$ 49.701 millones de este viernes.

“El BCRA sigue con saldo comprador, fruto de las emisiones de deuda corporativa y de los préstamos bancarios en dólares”, señalaron desde LCG.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, señaló que “pese al cambio de dinámica, los operadores de la City porteña consideran que el volumen actual de compras todavía resulta acotado".

"En lo que va del año, el organismo acumula adquisiciones por más de US$ 14.790 millones. La cifra aún se sitúa distante de la meta trazada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien apunta a cerrar el ejercicio anual con un stock cercano a los US$ 19.500 millones, una meta que genera cautela en el mercado financiero”, añadió Morales.

El dólar cerró con una leve suba

En el frente cambiario, el tipo de cambio mayorista culminó la semana con una suba de 1,5 pesos o el equivalente a 0,1%, que lo llevó a cerrar en los $1.517.

En tanto, el dólar minorista cerró en $1.535 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que significó una caída de 5 pesos respecto del último cierre, tras haber pasado cinco jornadas seguidas sin cambios.

LM