“Hoy sí se está viendo un derrame”: Aldo Abram en RDEco sobre el RIGI

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) comienza a generar movimiento económico en las provincias que reciben proyectos mineros y energéticos, incluso antes de que se concreten todas las inversiones anunciadas. La contratación de trabajadores, el crecimiento de las empresas de servicios y la demanda de viviendas aparecen entre los primeros efectos de estos proyectos sobre las economías regionales.

Durante su participación en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, analizó el impacto territorial de las inversiones y planteó la necesidad de que una mayor proporción de la riqueza generada permanezca en las provincias productoras. También se refirió a los desafíos que enfrentan las empresas privadas para adaptarse a los nuevos polos de actividad.

El RIGI y el crecimiento de las economías regionales

Aldo Abram destacó la contratación de trabajadores por parte de las mineras y las empresas de servicios locales. “Lo que se está observando es que hay un montón de empresas de servicios locales que están tomando gente, las mismas mineras están tomando gente”, señaló el economista, al describir los primeros efectos de los proyectos sobre las economías regionales.

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Abram también destacó la creciente demanda de viviendas en esas zonas y cuestionó la concentración histórica de recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Eso no derramaba en el interior, hoy sí se está viendo un derrame”, sostuvo.

Para el director de la Fundación Libertad y Progreso, el cambio consiste en que una mayor proporción de la riqueza generada por las inversiones permanece en los territorios donde se producen los recursos naturales. En ese sentido, afirmó que “la riqueza de las provincias debería quedarse donde se produce”.

El economista consideró que el impacto también puede extenderse a otras jurisdicciones, ya que las provincias beneficiadas necesitarán bienes de consumo y productos fabricados en otras regiones del país. Ese aumento de la demanda podría impulsar nuevas oportunidades comerciales e industriales.

La reconversión de empresas y el desafío de la construcción

Aldo Abram advirtió que la transformación económica requerirá una adaptación del sector privado, especialmente en actividades como la construcción, que históricamente concentraron su actividad en Buenos Aires y sus alrededores.

“El sector privado también tiene que aprender a ubicarse en este proceso”, explicó, al plantear que las empresas deberán identificar dónde se concentra la nueva demanda para sostener su rentabilidad.

En particular, cuestionó la posibilidad de mantener inversiones inmobiliarias en lugares donde ya existe una oferta abundante de viviendas mientras crecen las necesidades habitacionales en las provincias mineras y energéticas.

“Se van a tener que aprender que se tienen que ir a construir a otro lado si quieren ganar plata”, afirmó sobre los empresarios del sector.

El economista también distinguió las responsabilidades del Estado nacional, las provincias y los municipios, al recordar que la Argentina tiene una organización federal. A su juicio, la transición debe acompañar los cambios productivos sin recurrir a subsidios que terminen financiando decisiones empresariales poco rentables.