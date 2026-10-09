RDEco: la falta de una política industrial pone en duda el efecto derrame de las inversiones

La posibilidad de que las inversiones en energía y minería impulsen al resto de la economía argentina depende de una estrategia que conecte esos recursos con otros sectores productivos. La falta de planificación, las dificultades de la industria para competir y el impacto de la apertura comercial plantean interrogantes sobre cómo generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo industrial.

Durante su participación en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la economista Laura Vernelli, el economista Fabián Amico y el analista Santiago Llull analizaron el papel del Estado en la política productiva y los límites del modelo económico. Los especialistas debatieron sobre la necesidad de impulsar el mercado interno, preservar el equilibrio fiscal y facilitar la reconversión de las actividades que pierden competitividad.

El rol del Estado en la planificación productiva

Laura Vernelli advirtió que la planificación necesaria para conectar las inversiones con otros sectores productivos está ausente del modelo actual: “El rol del Estado en un plan productivo de estructura productiva es muy relevante y eso está perdido completamente”.

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La economista sostuvo que el país necesita aprovechar las divisas generadas por las actividades exportadoras para desarrollar nuevas industrias. En ese sentido, cuestionó que el ajuste del mercado sea la única respuesta frente a las empresas que no logran competir: “Me parece que el Estado tiene que planificar la política productiva del país”.

Laura Vernelli aclaró que no todos los sectores deben necesariamente producirse en la Argentina, pero consideró fundamental contar con alternativas para las actividades que pierden competitividad. “Lo grave que tiene este modelo capaz es que esos sectores que no sobreviven a este modelo económico y a este plan de estabilización, no tengan una política de Estado para reconvertirse a otra cosa que Argentina sí tenga potencial en producir”, explicó.

El desafío, remarcó, consiste en evitar que la apertura comercial y la competencia con productos importados deriven en cierres de empresas sin una estrategia para generar nuevas oportunidades productivas.

Equilibrio fiscal, mercado interno y desarrollo industrial

Fabián Amico cuestionó la idea de que el mercado pueda resolver automáticamente los desequilibrios económicos y defendió la implementación de políticas públicas coordinadas. “Tenés que hacer políticas de expansión del mercado interno, tenés que hacer políticas industriales, tenés que hacer políticas que conserven el equilibrio de balance de pagos a largo plazo”, señaló.

Para el economista, el problema central es la resistencia del Gobierno a intervenir en la estructura productiva. “De lo que estamos hablando acá es algo que el gobierno rechaza fundamentalmente, que es que el gobierno tenga un papel”, afirmó.

Fabián Amico también planteó que sostener el equilibrio fiscal no debería implicar profundizar la caída de la actividad económica. En su análisis, otros países aplican políticas anticíclicas para amortiguar las recesiones y evitar que el ajuste agrave los problemas productivos.

Por su parte, Santiago Llull puso el foco en los tiempos y las condiciones sociales en que se implementa el programa económico. El interrogante, planteó, es si el nivel de productividad de los sectores beneficiados por las inversiones puede compensar las dificultades de las regiones donde se concentra gran parte del empleo.

El debate deja una pregunta central para el futuro económico argentino: si el Gobierno mantendrá su estrategia actual o incorporará medidas para recuperar la industria, impulsar el mercado interno y facilitar la reconversión de las actividades perjudicadas por el ajuste.