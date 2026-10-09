Acciones repuntan ante baja del petróleo y menor inquietud por IA

El S&P 500 se encaminaba a recuperarse tras dos días de pérdidas, a medida que bajaban los precios del petróleo y disminuían las preocupaciones sobre la sostenibilidad del auge de la inversión en inteligencia artificial.

Los futuros del índice de referencia de EE.UU. subían 0,4%, mientras que los contratos del Nasdaq 100 avanzaban 0,8%. OpenAI espera alcanzar o superar los US$70.000 millones en ingresos anualizados para fin de año, según personas familiarizadas con el asunto, lo que ayudaba a aliviar las preocupaciones de que sus ventas estuvieran por debajo de estimaciones anteriores. Un fondo cotizado que sigue a los fabricantes de chips rebotaba 1,5% en las operaciones previas a la apertura en EE.UU.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El crudo Brent bajaba a alrededor de US$103 por barril después de que el presidente Donald Trump dijera que EE.UU. no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato. También mencionó “conversaciones productivas” con Teherán. El crudo de referencia alcanzó en la sesión anterior un máximo de dos semanas ante el temor de que una escalada en Medio Oriente fuera inminente.

Los mercados, ante un nuevo panorama

Los Treasuries reanudaban las pérdidas tras una sesión turbulenta que terminó con los rendimientos retrocediendo desde máximos de varias décadas. El rendimiento a 10 años subía dos puntos básicos, a 5,25%, el viernes. El dólar registraba pocos cambios, aunque se encaminaba a una cuarta semana consecutiva de ganancias.

Nuevo RIGI para Vaca Muerta: Tecpetrol invertirá más de US$ 6.400 millones y proyecta crear casi 8.000 empleos

El Stoxx 600 europeo subía 0,9%, borrando las pérdidas de hasta 1,3% que llegó a acumular en la semana. Los bonos de la región avanzaban, siguiendo las ganancias registradas al final de la sesión en EE.UU., con los títulos franceses mostrando un mejor desempeño. Francia fue esta semana el principal foco de preocupación por las presiones fiscales y el estancamiento político.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían 0,4% a las 7 a.m., hora de Nueva York

Los futuros del Nasdaq 100 avanzaban 0,8%

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones registraban pocos cambios

El Stoxx Europe 600 ganaba 0,9%

El índice MSCI World subía 0,1%

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambios

El euro se mantenía prácticamente sin cambios en US$1,1208

La libra esterlina registraba pocos cambios en US$1,3223

El yen japonés se depreciaba 0,3%, a 158,32 por dólar

Criptomonedas

El bitcoin subía 0,9%, a US$82.511,28

El ether avanzaba 0,7%, a US$2.490,97

Bonos

El rendimiento de los Treasuries a 10 años subía dos puntos básicos, a 5,25%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba dos puntos básicos, a 3,47%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años retrocedía cuatro puntos básicos, a 5,44%

Materias primas