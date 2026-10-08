Alza del petróleo sobre US$105 golpea a acciones y bonos

El alza de los precios del petróleo provocaba una nueva ola de ventas de bonos y acciones, y ni siquiera una ganancia récord del gigante de los chips Samsung Electronics Co. lograba impulsar la demanda por activos de mayor riesgo.

El crudo Brent avanzaba casi 5% y superaba los US$105 por barril después de que un informe pusiera en duda las expectativas de que el presidente Donald Trump evitaría intensificar el conflicto con Irán antes de las elecciones del próximo mes. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía seis puntos básicos, hasta 5,34%. El movimiento se repetía en Europa, donde incluso la deuda alemana, tradicionalmente considerada más segura, estaba bajo presión.

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El S&P 500 se encaminaba a retroceder desde un máximo histórico por segundo día consecutivo. Los futuros caían 0,5%, mientras los contratos del Nasdaq 100 bajaban 0,7%. Samsung informó un aumento de casi nueve veces en sus ganancias, pero aun así quedó por debajo de las elevadas expectativas. La acción cayó 2,4% en Seúl, mientras los fabricantes de chips perdían terreno en las primeras operaciones en EE.UU.

Un aumento de 51% en las ventas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. tampoco lograba despertar entusiasmo. Las tensiones en el auge del financiamiento de la IA se sumaban al pesimismo después de que una prevista salida a bolsa en Australia de la empresa de centros de datos Firmus Grid Ltd. no lograra atraer suficiente demanda al precio ofrecido, según personas familiarizadas con el asunto.

Los mercados se encaminan hacia la temporada de resultados después de que las acciones ignoraran en gran medida un aumento de los rendimientos de los bonos hasta máximos de varias décadas. Las ganancias corporativas ahora tendrán que justificar esa resistencia, a medida que las empresas que lideran la expansión de la IA emiten miles de millones de dólares en deuda para financiar sus ambiciones.

Incertidumbre, conflictos, deuda y bloqueo político condicionan a los mercados.

El conflicto en Oriente Medio añade otra capa de incertidumbre, sin señales de que vaya a terminar y manteniendo elevados los precios del petróleo. Los altos costos de la energía refuerzan las expectativas de que los bancos centrales seguirán subiendo las tasas para contener la inflación, y el mercado ya descuenta por completo un alza de un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal en diciembre.

En Europa, la presión sobre los bancos persistía, ya que las turbulencias en los mercados de deuda francesa amenazaban con descarrilar a un sector que ha sido el de mejor desempeño de la región durante más de un año. El índice Stoxx 600 Banks llegó a caer 2,2%, encaminándose a su mayor descenso en dos jornadas desde marzo.

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Francia atraviesa un bloqueo político que complica los esfuerzos por reducir déficits presupuestarios que se encuentran muy por encima de la meta. La venta masiva de deuda soberana ha llevado a que más de un tercio de los bonos corporativos del país coticen como si fueran más seguros que los del gobierno, según datos recopilados por Bloomberg.

El mercado seguirá elevando las primas de rendimiento de Francia hasta que eso provoque una respuesta oficial lo suficientemente contundente como para revertir la tendencia, dijo Sean Keane, estratega jefe para Asia-Pacífico de JB Drax Honore.

“Francia está ahora en el radar de todos y existe una percepción generalizada de que Europa enfrenta una serie de problemas irresolubles que no tiene la voluntad institucional ni la capacidad colectiva para abordar”, dijo Keane.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 bajaban 0,5% a las 7:24 a.m., hora de Nueva York

Los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 0,7%

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones perdían 1%

El Stoxx Europe 600 caía 0,9%

El índice MSCI World cedía 0,3%

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot avanzaba 0,2%

El euro se depreciaba 0,2% a US$1,1177

La libra esterlina se debilitaba 0,2% a US$1,3192

El yen japonés retrocedía 0,1% a 158,28 por dólar

Criptomonedas

El bitcoin bajaba 1,1% a US$82.509,84

El ether perdía 1,4% a US$2.538,31

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía seis puntos básicos a 5,34%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba cinco puntos básicos a 3,52%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentaba siete puntos básicos a 5,51%

Materias primas