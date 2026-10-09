Nuevo RIGI para Vaca Muerta: Tecpetrol invertirá más de US$ 6.400 millones y proyecta crear casi 8.000 empleos

El Gobierno nacional formalizó la incorporación de un nuevo megaproyecto petrolero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Los Toldos II Este, el desarrollo de Tecpetrol en Vaca Muerta que contempla inversiones por más de US$ 6.400 millones, con el objetivo de incrementar la producción de petróleo no convencional y ampliar la capacidad exportadora de la Argentina.

La medida quedó oficializada este viernes 9 de octubre mediante la Resolución 1771/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Luis Caputo. El proyecto se desarrollará en la provincia de Neuquén, donde Tecpetrol, compañía perteneciente al Grupo Techint, participa junto con la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

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Según destacó el Ministerio de Economía en sus redes sociales, la iniciativa apunta a alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo diarios y contempla la generación de 3.100 puestos de trabajo directos y otros 4.800 indirectos. En total, son 7.900 empleos previstos a partir del desarrollo del yacimiento, aunque se trata de estimaciones vinculadas con la ejecución del proyecto y no de puestos ya creados.

La incorporación al RIGI representa un paso administrativo importante para una inversión que ya se encontraba en marcha. De hecho, Tecpetrol había anunciado la aprobación del proyecto en agosto, mientras que la resolución publicada ahora formaliza su adhesión al régimen y habilita la aplicación de los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios correspondientes. La fecha de adhesión establecida por la norma es el 9 de septiembre de 2026.

El nuevo proyecto también adquiere relevancia por el papel que tendrá la producción de Vaca Muerta en la generación de divisas durante los próximos años, en un contexto en el que las exportaciones energéticas se consolidan como una de las principales apuestas para ampliar la oferta de dólares de la economía argentina.

Una inversión de US$ 6.400 millones para desarrollar 380 pozos

Los Toldos II Este está ubicado en el departamento Pehuenches, en el norte de la Cuenca Neuquina, y comprende una superficie de 78 kilómetros cuadrados.

El proyecto aprobado contempla la perforación y puesta en producción de 380 nuevos pozos horizontales, además de la construcción de infraestructura para el tratamiento, almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Entre las obras previstas figura una planta central de tratamiento con capacidad proyectada para procesar 70.000 barriles diarios de petróleo y 3,6 millones de metros cúbicos de gas natural por día. También se desarrollarán oleoductos, gasoductos, instalaciones eléctricas, caminos y sistemas de tratamiento de agua.

La iniciativa fue presentada bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, una modalidad del RIGI destinada a inversiones de gran escala orientadas a mercados internacionales.

De acuerdo con la resolución oficial, el desembolso se distribuirá en tres etapas. La primera contempla US$ 1.635 millones hasta febrero de 2027, destinados principalmente a infraestructura y perforación de los primeros pozos. La segunda prevé US$ 1.268 millones entre marzo de 2027 y junio de 2029, mientras que la tercera contempla otros US$ 3.529 millones hasta 2054, para completar el desarrollo del campo.

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En conjunto, las tres etapas representan inversiones previstas por US$ 6.432 millones.

El cronograma muestra que no se trata de un desembolso inmediato de US$ 6.400 millones, sino de un programa de inversión de largo plazo, con compromisos de ejecución progresivos.

Semana de reconocimientos: Tecpetrol recibió el Premio Fortuna a la Mejor Empresa Petrolera

La aprobación del nuevo RIGI llega pocos días después de que Tecpetrol fuera distinguida con el Premio Fortuna 2026 a la Mejor Empresa Petrolera, en la 21ª edición de los galardones que entrega la revista Fortuna, de Editorial Perfil. La distinción fue recibida por Ricardo Markous, CEO de la compañía, de manos del embajador de Marruecos en la Argentina, Fares Yassir, durante la ceremonia realizada el 6 de octubre en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Al recibir el reconocimiento, Markous destacó el papel que está adquiriendo Vaca Muerta en la generación de divisas y su potencial para modificar la estructura económica del país. "Este año vamos a tener récord de balanza comercial por más de US$ 11.000 millones, proyectando US$ 50.000 millones para el fin de la década", sostuvo el ejecutivo, en referencia a las perspectivas del sector energético. También señaló que el crecimiento de la producción hidrocarburífera contribuye a estabilizar la macroeconomía argentina.

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