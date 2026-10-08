La minería creció más de 8% en agosto, impulsada por Vaca Muerta

La actividad minera volvió a cerrar un mes con números positivos. En agosto, la producción industrial del sector creció 8,4% respecto del mismo mes de 2025 y mantuvo la tendencia ascendente que viene mostrando desde el comienzo del año, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) volvió a mostrar números positivos y acumuló una mejora del 7,9% en los primeros ocho meses de 2026. La extracción de sal y algunos minerales metalíferos fueron los rubros que más crecieron. De esta manera, la minería se consolida como uno de los sectores con mejor desempeño dentro de la economía argentina durante el 2026, mientras que otras actividades registraron fuertes caídas.

El dato también fue positivo en la comparación mensual, aunque con un crecimiento más moderado. Frente a julio, la actividad avanzó 1,9%, lo que convirtió a agosto en el tercer mejor resultado mensual del año. Por encima quedaron junio, con una suba del 2%, y enero, con un incremento del 2,1%. A su vez, el índice de tendencia ciclo registró una mejora del 0,2% respecto del mes anterior.

La extracción de sal, al frente del crecimiento

El buen resultado general de la minería estuvo acompañado por fuertes diferencias entre las distintas actividades que componen el indicador. La extracción de sal fue la gran protagonista de agosto, con un salto interanual del 76,2%. Además, el rubro acumuló un crecimiento del 96,3% en los primeros ocho meses del año.

También tuvieron un desempeño destacado la extracción de minerales de hierro y de minerales metalíferos no ferrosos, que aumentó 65,7%, y la extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras, que creció 48,4%.

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La producción de petróleo crudo también se ubicó en terreno positivo, con una mejora del 14,4%, mientras que la extracción de minerales destinados a la fabricación de productos químicos avanzó 11,6%. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, por su parte, registraron un crecimiento del 4,6%.

No todos los segmentos tuvieron la misma suerte

La mayor caída se registró en la extracción de piedra caliza y yeso, que retrocedió 41,9% frente a agosto del año pasado. También tuvieron fuertes bajas la extracción de arcilla y caolín, con una caída del 23,1%; la extracción de metales preciosos, que disminuyó 18,3%; y la extracción de rocas ornamentales, que retrocedió 18,2%.

El gas natural también mostró una leve contracción, del 1,7%, mientras que la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos cayó 5,8%, y la extracción y aglomeración de turba descendió 7,2%.

A pesar de este comportamiento dispar entre las distintas ramas, el balance general continúa siendo favorable para la minería, sumado al agro y la energía.