Panamá sufre un fuerte terremoto que desencadena alertas de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá el viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que provocó alertas por posibles tsunamis frente a sus costas.

El sismo se produjo en la provincia de Herrera, a más de 193 kilómetros al suroeste del Canal de Panamá. Tuvo una profundidad de 12,6 kilómetros, según el USGS.

El USGS registró inicialmente una magnitud de 8,0 antes de revisarla. El instituto geológico de Panamá informó que el sismo tuvo una magnitud de 7,2.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtió sobre la posibilidad de olas de tsunami frente a las costas de Panamá, así como en las costas occidentales de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.

El diario local La Prensa informó que personas de distintas regiones evacuaron edificios, comercios, escuelas y viviendas tras el terremoto.

El sismo del viernes es el más reciente de una serie que ha golpeado América Latina en los últimos meses.

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Venezuela fue sacudida por dos terremotos a fines de junio que dejaron casi 6.500 muertos, según el balance oficial del gobierno. Los sismos provocaron una destrucción generalizada, especialmente a lo largo de la costa norte del país, y desbordaron las labores de rescate, que ya se veían obstaculizadas por la escasez de combustible y años de deterioro de la infraestructura pública.

Un potente terremoto sacudió Colombia el 10 de agosto, derribando edificios y causando graves daños en ciudades como Cali y Pereira. El número de muertos finalmente superó los 330, mientras el gobierno declaró una emergencia económica ante una reconstrucción cuyo costo se estimó en unos US$10.000 millones.