Panamá deja de ser considerado un paraíso fiscal por la Unión Europea: qué cambió y qué países siguen en la lista negra

La Unión Europea retiró a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales, una decisión que pone fin a seis años de permanencia del país centroamericano entre las jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia tributaria. La medida también alcanzó a Vietnam y fue adoptada este viernes 9 de octubre por los ministros de Finanzas del bloque, durante una reunión celebrada en Luxemburgo.

Según informó la agencia AFP, las autoridades europeas justificaron la decisión por los avances realizados por ambos países para adecuarse a los estándares internacionales de transparencia y cooperación fiscal.

"Esta actualización refleja una tendencia positiva en materia de cumplimiento de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal", señaló la Unión Europea en un comunicado.

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Panamá integraba la lista desde 2020, mientras que Vietnam había sido incorporado en febrero de 2026. Con la decisión, ambos países dejan de estar incluidos en el grupo de jurisdicciones que la UE considera incumplidoras de sus compromisos de cooperación tributaria.

La salida de Panamá representa un cambio relevante para su posicionamiento internacional, especialmente por el peso de su sistema financiero, los servicios corporativos y las actividades vinculadas con la constitución y administración de sociedades.

Sin embargo, la decisión europea no significa que todas las cuestiones relacionadas con la transparencia financiera del país estén resueltas, ni supone una eliminación automática de las clasificaciones o controles que puedan aplicar otras jurisdicciones y organismos internacionales.

De los Panamá Papers a la salida de la lista negra europea

La lista de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión Europea fue creada en diciembre de 2017, en un contexto marcado por las revelaciones sobre estructuras financieras offshore y mecanismos utilizados para reducir u ocultar obligaciones fiscales.

Entre los antecedentes que impulsaron su creación se encuentran los denominados Panamá Papers, la investigación periodística internacional publicada en 2016 que expuso operaciones mediante sociedades constituidas en jurisdicciones de baja tributación y estructuras financieras utilizadas por empresarios, figuras públicas y personas de elevado patrimonio.

Otro de los escándalos que contribuyeron a profundizar el debate fue LuxLeaks, que reveló acuerdos tributarios favorables entre Luxemburgo y grandes compañías multinacionales.

La elaboración de la lista buscó establecer mecanismos de presión para que los países y territorios identificados como no cooperadores avanzaran en materia de transparencia, intercambio de información y cumplimiento de estándares internacionales.

En el caso de Panamá, su incorporación en 2020 había representado un cuestionamiento a su régimen tributario y a las condiciones de cooperación fiscal con el exterior.

Su exclusión, seis años después, constituye un reconocimiento de los avances evaluados por la Unión Europea. No obstante, el comunicado difundido por AFP no detalla qué reformas específicas permitieron concretar esa decisión.

Qué implica salir de la lista de paraísos fiscales

La inclusión en la lista europea no significa necesariamente que un país aplique impuestos bajos o que todas las operaciones realizadas en su territorio sean irregulares.

El instrumento identifica jurisdicciones que, según la evaluación de la Unión Europea, no cumplen determinados estándares internacionales de buena gobernanza fiscal o no implementan dentro de los plazos acordados los compromisos asumidos para adecuarse a ellos.

Entre sus objetivos se encuentra combatir la evasión y la elusión fiscal internacional, particularmente aquellas operaciones que involucran a empresas multinacionales y grandes patrimonios.

La permanencia en la lista puede tener consecuencias económicas y financieras. Entre las medidas contempladas se encuentran restricciones sobre determinados fondos europeos, además de controles y exigencias fiscales que pueden aplicar los Estados miembros.

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Por eso, la exclusión constituye una mejora en el reconocimiento internacional de la jurisdicción y elimina su identificación como no cooperadora dentro de este instrumento europeo.

De todas maneras, salir de la lista negra de la UE no equivale a dejar de ser considerada una jurisdicción de baja tributación bajo cualquier legislación nacional. Las condiciones de inversión, declaración de activos y cumplimiento tributario siguen sujetas a las normas aplicables en cada país.

Cuáles son los ocho países y territorios que siguen en la lista negra

Con la exclusión de Panamá y Vietnam, la lista de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión Europea queda integrada por ocho países y territorios:

Samoa Americana Anguila, territorio británico de ultramar Guam Palaos Rusia Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes de Estados Unidos Vanuatu

Según la UE, estas jurisdicciones no se ajustan a las normas fiscales internacionales acordadas o no han cumplido, dentro de los plazos establecidos, sus compromisos en materia de buena gobernanza fiscal.

La lista se actualiza dos veces por año, a partir de la evaluación de los avances y compromisos asumidos por los países y territorios examinados.

La decisión de este viernes reduce a ocho el número de jurisdicciones incluidas y representa una modificación importante para Panamá, cuya relación con la transparencia financiera internacional había quedado bajo especial escrutinio desde la publicación de los Panamá Papers.

Para el país centroamericano, el próximo desafío será consolidar los avances que permitieron obtener el reconocimiento europeo y sostener el cumplimiento de los estándares exigidos en las futuras revisiones del bloque.

Fuente: AFP / lr