El ministro de Economía, Luis Caputo, busca ampliar el financiamiento internacional para la Argentina y atraer nuevas inversiones privadas por u$s 10.000 millones. En el marco de su viaje a Bangkok, Tailandia, mantuvo reuniones con los presidentes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las que se abordaron nuevos proyectos, las perspectivas de crédito para 2027 y el respaldo de los organismos multilaterales al programa económico del Gobierno.

El riesgo país cerró cerca de los 600 puntos y las acciones argentinas cotizaron mixtas en Wall Street

Las conversaciones se desarrollan mientras el equipo económico también trabaja con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en la tercera revisión del acuerdo vigente, una instancia necesaria para habilitar nuevos desembolsos.

Uno de los anuncios más relevantes surgió del encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el que se evaluó la posibilidad de incrementar los recursos disponibles para la Argentina y se acordó brindar asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Avanzamos en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizamos la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina", informó Caputo en su cuenta de X.

El ministro también destacó que se identificaron oportunidades para movilizar capitales privados hacia sectores estratégicos, principalmente minería y energía. "Actualmente, estamos trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por USD 10.000 millones", precisó.

Sin embargo, el Gobierno todavía no informó qué proyectos integran ese monto, cuáles son las empresas involucradas ni los plazos de ejecución. Tampoco se anunciaron nuevos desembolsos aprobados por el Banco Mundial.

Reunión con el BID: financiamiento para 2027 y apoyo a las reformas

La agenda de Caputo en Bangkok incluyó también una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que se analizaron los proyectos que actualmente cuentan con participación del organismo y las posibilidades de obtener nuevos recursos durante el próximo año.

"Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con Ilan Goldfajn, presidente del BID, en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante", publicó el ministro.

Caputo agregó que durante la reunión se analizó "la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año".

El encuentro incorpora al BID a las conversaciones que el equipo económico viene manteniendo con los principales organismos de crédito para asegurar financiamiento de proyectos y ampliar las alternativas de inversión.

Aunque el ministro destacó el respaldo del organismo al programa de reformas, no precisó montos adicionales de financiamiento, nuevos préstamos aprobados ni las condiciones que podrían tener las operaciones previstas para 2027.

"Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país", concluyó el funcionario.

El Banco Mundial tendrá participación en el seguimiento del RIGI

Una de las principales novedades de las reuniones fue el anuncio de que el Banco Mundial brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos comprendidos en el RIGI, el esquema de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios creado por el Gobierno para atraer grandes inversiones.

La medida fue comunicada por Caputo después de reunirse con Ajay Banga; la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y Alfonso García Mora, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para Europa, América Latina y el Caribe.

Sebastián Waisgold en RDEco: “Es más fácil hoy sacar un RIGI por mil millones de dólares que un crédito de una pyme por 100 mil”

La asistencia técnica estará vinculada con el seguimiento de proyectos, aunque no se informó cuáles serán incluidos ni qué mecanismos de supervisión se utilizarán.

El Gobierno busca fortalecer especialmente las inversiones vinculadas con minería y energía, dos actividades con potencial para incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas.

En ese marco, Caputo sostuvo que también se identificaron oportunidades para desarrollar cadenas de valor y promover la inclusión económico-financiera de las pequeñas y medianas empresas.

La presencia de representantes de la IFC, el organismo del Grupo Banco Mundial orientado al sector privado, se relaciona con el objetivo de movilizar financiamiento hacia iniciativas empresariales.

De todos modos, los USD 10.000 millones mencionados por el ministro corresponden a inversiones que se encuentran en etapa de gestión y no a desembolsos ya concretados.

Inteligencia artificial y nuevos proyectos de inversión

La agenda con el Banco Mundial también incluyó conversaciones sobre inteligencia artificial.

Según detalló el ministro, se discutió el desarrollo de una estrategia nacional y la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y aplicarse en distintos sectores y regiones de la Argentina.

Claudio Martínez advirtió en QR! sobre los riesgos de la inteligencia artificial: “La Argentina va a estar entregando su futuro”

La propuesta contempla la participación de diferentes agencias del Banco Mundial, aunque no se informaron montos de inversión, plazos ni detalles específicos sobre su implementación.

La iniciativa se suma a las conversaciones orientadas al financiamiento de infraestructura y actividades productivas, que el Gobierno busca impulsar mediante recursos de organismos internacionales y capital privado.

La negociación con el FMI, otra de las prioridades de Caputo

Los encuentros con el Banco Mundial y el BID se desarrollan en paralelo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para completar la tercera revisión del acuerdo vigente.

Durante su estadía en Tailandia, Caputo también se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y otros integrantes del organismo.

El ministro informó que Georgieva fue especialmente elogiosa respecto de la disciplina fiscal argentina, a la que, según su publicación, calificó como ejemplar pese a los shocks internacionales.

"Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión", señaló Caputo después del encuentro.

La aprobación de esa instancia es relevante para el programa financiero del Gobierno, ya que permitiría avanzar con los desembolsos contemplados en el acuerdo, sujetos a la evaluación técnica y a la aprobación del Directorio del FMI.

lr