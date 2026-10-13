Las clínicas y sanatorios privados de todo el país alertaron que están en crisis y reclamaron respuestas al Gobierno

Las clínicas, los sanatorios y los hospitales privados de todo el país advirtieron que atraviesan una situación económica y financiera delicada y reclamaron medidas urgentes al Gobierno nacional. Más de 30 cámaras y asociaciones empresarias solicitaron una reunión con las autoridades para acordar soluciones que permitan sostener el funcionamiento de las instituciones.

En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que el atraso en los aranceles de las prestaciones, el aumento de los costos operativos y las deudas acumuladas ponen en riesgo la continuidad de numerosos centros médicos. Entre los principales problemas mencionaron las obligaciones pendientes por los servicios brindados a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

La paradoja de la salud privada: crisis en clínicas y robots en quirófanos

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El reclamo está encabezado por organizaciones como ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL, junto con asociaciones provinciales. Las prestadoras pidieron una instancia de diálogo con las autoridades nacionales para acordar medidas que permitan sostener la actividad.

El peso de la medicina privada en el sistema de salud

Las entidades remarcaron la importancia del sector privado dentro de la infraestructura sanitaria argentina. Según los datos incluidos en el comunicado, concentra el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de las camas del país, además de generar empleo directo para más de 330.000 trabajadores de la salud.

En ese contexto, advirtieron que un eventual cierre o la paralización de clínicas y sanatorios podría trasladar una mayor demanda a los hospitales públicos, que, según señalaron, ya funcionan al límite de su capacidad.

“Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos”, expresaron las organizaciones al cerrar su comunicado.

Las deudas con las prestadoras y el reclamo al Gobierno

El pedido de audiencia no es el primero que realizan las entidades durante el año. Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), las organizaciones ya habían solicitado encuentros para alcanzar acuerdos sobre la situación financiera del sector, pero todavía no se habían anunciado resoluciones sobre la cancelación de las obligaciones pendientes.

En el oficialismo esperan una respuesta del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien, de acuerdo con la información difundida, había prometido fondos para evitar que el conflicto escalara. Sin embargo, las prestadoras continúan reclamando medidas concretas para afrontar el atraso de los pagos y el incremento de los gastos.

LB/MSS