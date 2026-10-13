El Banco Central compró US$ 291 millones y ya superó los US$ 15.000 en el año

El Banco Central compró US$ 291 millones este martes 13 de octubre y en lo que va del año superó los US$ 15.000 millones. Mientras tanto, el dólar oficial cerró sin cambios. En el mes, ya acumula US$ 631 millones, superando las compras realizadas durante todo el mes pasado, que totalizaron US$ 473 millones.

Con esta fuerte inyección, las reservas brutas del organismo escalaron hasta los US$ 49.839 millones y lo dejó a un paso de volver a romper la barrera de los US$ 50.000 millones.

En agosto, el Central había comprado US$ 768 millones, seguido por julio (US$ 2.162 millones), junio (US$ 1.418 millones), mayo (US$ 2.596 millones), abril (US$ 2.769 millones), marzo (US$ 1.671 millones), febrero (US$ 1.557 millones) y enero (US$ 1.158 millones).

Las operaciones del Banco Central con el oro abrieron nuevos cuestionamientos sobre el manejo de las reservas

La autoridad monetaria ya alcanzó las US$ 15.200 adquiridas durante 2026. Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, afirmó que a pesar del sobrecumplimiento de la meta fijada por la entidad que comanda Santiago Bausili, “persiste la cautela en la City de cara al próximo año electoral. El mercado prevé que la autoridad monetaria acelere sus intervenciones durante el último trimestre”.

“La mayor acumulación busca reforzar de forma preventiva las reservas internacionales de la entidad y las operaciones del Central se ejecutaron sin alterar el esquema del ancla cambiaria”, agregó el economista.

Tipo de cambio

El dólar mayorista bajó 0,3% y terminó la jornad en $1.503,5 y $1.512,5 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.

El dólar oficial terminó sin cambios con respecto al cierre anterior, en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA).

En lo que respecta a las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró $1.539,94 (+0,4%) y el Contado con Liquidación (CCL) $1.612,10 (+0,8%). Por su parte, el dólar blue terminó la jornada en $1.550 (+0,7%).

LM