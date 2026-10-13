El Riesgo País cae a 597 puntos y vuelve a ubicarse por debajo del umbral de los 600

El Riesgo País reanudó su senda de descompresión técnica en la jornada bursátil de este martes 13 de octubre de 2026 y cerró las operaciones en 597 puntos básicos, anotando un retroceso que le permitió perforar el piso de las 600 unidades. El índice elaborado por la banca de inversión norteamericana JP Morgan mostró un alivio en la sobretasa crediticia de los activos soberanos de deuda en dólares, impulsado por una mejora en las paridades de los títulos públicos globales negociados en las plazas internacionales y en el mercado local.

La inflación fue de 1,9% en septiembre y acumuló 33,4% interanual según el INDEC

A pesar del leve respiro observado en la rueda actual, el indicador se mantiene operando dentro de una franja de marcada selectividad bursátil, condicionado por las expectativas de los operadores sobre la acumulación de reservas internacionales y el marco macroeconómico de mediano plazo.

El Riesgo País concluyó la rueda bursátil de este martes 13 de octubre de 2026 en 597 puntos básicos. Durante el desarrollo de las operaciones financieras, el índice de sobretasa administrado por JP Morgan marcó un precio de apertura de 607 puntos, tocó un máximo intradiario en ese valor inicial y descendió de forma gradual hasta tocar un mínimo intradiario y valor de cierre definitivo en la cota informada. La contracción del spread crediticio acompañó la ligera firmeza registrada en los precios de los bonos soberanos de renta fija en moneda extranjera.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del diferencial de rendimiento calculado por el banco JP Morgan mostró una marcada volatilidad técnica durante la segunda mitad del mes pasado y los primeros días del ciclo corriente. Tras haber alcanzado un pico de 628 puntos básicos el lunes 28 de septiembre y retroceder a 607 puntos el martes 29 de septiembre, la prima crediticia volvió a tensionarse

El proceso de reacomodamiento al alza se trasladó al inicio de octubre. El spread crediticio aceleró su marcha y cotizó en 636 puntos básicos el jueves 1 de octubre, marcando un máximo relativo dentro de la estructura de sobretasas del período.

En las ruedas previas más recientes, el diferencial de rendimiento tendió a estabilizarse en torno a la franja de las 600 unidades antes del descenso verificado en la jornada de hoy. Con el cierre en 597 puntos básicos este martes 13 de octubre, la prima de riesgo quebró momentáneamente la zona de máximos previa.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración estadounidense son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.