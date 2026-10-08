Los activos argentinos operaron mixtos y el riesgo país bajó hasta los 587 puntos

Las acciones argentinas operaron mixtas este jueves y los principales activos locales ensayaron una leve recuperación, en una jornada en la que el S&P Merval perdió 0,1%, mientras que su versión medida en dólares avanza 0,4%. Este clima mixto se replicó entre los ADRs que cotizan en Wall Street, donde los papeles argentinos treparon hasta 3,8%, y los bonos soberanos regresaron al terreno positivo. En este contexto, el riesgo país bajó levemente hasta los 587 puntos básicos, según el indicador elaborado por J.P. Morgan.

AySA volvió a manos privadas: el consorcio encabezado por Rowing S.A. será el nuevo dueño tras ofertar u$s340,2 millones

En el plano doméstico, otro de los datos relevantes de la jornada fue la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que se aceleró al 1,8% en septiembre, frente al 1,7% de agosto, aunque la variación interanual volvió a desacelerarse y pasó de 33,3% a 32,9%. En los primeros nueve meses del año, los precios porteños acumularon un incremento de 23,7%.

En el exterior, los mercados muestran una tendencia mayormente negativa. Wall Street opera con bajas leves, con el S&P 500 en -0,12%, el Nasdaq en -0,23% y el Dow Jones en -0,12%, mientras que en Europa también predominan los retrocesos. En Asia, las principales plazas cerraron con caídas.

Clima tenso en Wall Street

En la plaza local, el S&P Merval pierde 0,1% hasta los 2.820.855,0100 puntos en pesos, pero su contraparte en dólares avanza 0,4% hasta los 1.751,22 puntos. Los papeles domésticos anotan mayoría de bajas, pero Loma Negra trepa hasta 3,7%.

En tanto, los ADRs operan mixtos en Nueva York y trepan hasta 3,8% de la mano de Loma Negra, seguido por Telecom con un 1,2% y Edenor, con un 0,7%. En el otro extremo, Banco BBVA cae 2,2%.

los títulos soberanos regresan a terreno positivo. A nivel local, el Global 2041 lidera las subas con un avance del 0,7%, escoltado por el Global 2035. En contraste, el Global 2046 pierde, en solitario, un 0,1%. En ese sentido, el riesgo país operó en torno a los 587 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 8 de octubre el dólar oficial minorista cotizó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

El dólar mayorista cedió $1,50 y se ubicó en $1.515,50 para la venta. De esta manera, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicada en $1.927,77, alcanzó el 27,2%, su el nivel más alto desde abril 2025.

Por su parte, el dólar blue operó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP cotizó alrededor de $1.538, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó cerca de los $1.608.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió al 1,8% en septiembre

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró levemente en septiembre y alcanzó el 1,8%, frente al 1,7% registrado en agosto. Sin embargo, la comparación interanual mostró un comportamiento diferente: el aumento de los precios acumulado en los últimos doce meses volvió a desacelerarse y pasó del 33,3% al 32,9%.

En los primeros nueve meses de 2026, los precios porteños acumularon una suba del 23,7%, en un escenario en el que los principales aumentos de septiembre se concentraron en rubros esenciales para los hogares: vivienda, alimentos, salud y educación.

AySA volvió a manos privadas: el consorcio encabezado por Rowing S.A. será el nuevo dueño tras ofertar u$s340,2 millones

El consorcio encabezado por Rowing S.A., la empresa de Walter Román, presentó la oferta económica más alta para quedarse con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), al proponer u$s340,2 millones durante la apertura de sobres realizada este jueves a las 10. El grupo, del que también forma parte Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”, se impuso en la instancia económica frente a Roggio ROAS S.A.U., que ofreció u$s285 millones.

La diferencia entre las dos propuestas fue de u$s55,2 millones, por lo que la oferta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX resultó un 19% superior. Como la licitación se realizó sin precio base ni mínimo y ambos participantes ya habían superado la evaluación técnica, la definición dependió exclusivamente del monto ofertado. De esta manera, el grupo de Román y Filiberti será el próximo dueño de AySA.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,12%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,23%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,12% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,28%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,64% y el CAC francés acompaña con -0,06%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,11%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong recortó 1,43%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,79%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 2,69% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,13%.

FN