jueves 08 de octubre de 2026
ECONOMIA
Mercados

Los activos argentinos operaron mixtos y el riesgo país bajó hasta los 587 puntos

En el plano doméstico, otro de los datos relevantes de la jornada fue la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que se aceleró al 1,8% en septiembre, frente al 1,7% de agosto.

Sesiones Wall Street
Sesiones Wall Street | Bloomberg

Las acciones argentinas operaron mixtas este jueves y los principales activos locales ensayaron una leve recuperación, en una jornada en la que el S&P Merval perdió 0,1%, mientras que su versión medida en dólares avanza 0,4%. Este clima mixto se replicó entre los ADRs que cotizan en Wall Street, donde los papeles argentinos treparon hasta 3,8%, y los bonos soberanos regresaron al terreno positivo. En este contexto, el riesgo país bajó levemente hasta los 587 puntos básicos, según el indicador elaborado por J.P. Morgan.

AySA volvió a manos privadas: el consorcio encabezado por Rowing S.A. será el nuevo dueño tras ofertar u$s340,2 millones

En el plano doméstico, otro de los datos relevantes de la jornada fue la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que se aceleró al 1,8% en septiembre, frente al 1,7% de agosto, aunque la variación interanual volvió a desacelerarse y pasó de 33,3% a 32,9%. En los primeros nueve meses del año, los precios porteños acumularon un incremento de 23,7%.

En el exterior, los mercados muestran una tendencia mayormente negativa. Wall Street opera con bajas leves, con el S&P 500 en -0,12%, el Nasdaq en -0,23% y el Dow Jones en -0,12%, mientras que en Europa también predominan los retrocesos. En Asia, las principales plazas cerraron con caídas.

Clima tenso en Wall Street

En la plaza local, el S&P Merval pierde 0,1% hasta los 2.820.855,0100 puntos en pesos, pero su contraparte en dólares avanza 0,4% hasta los 1.751,22 puntos. Los papeles domésticos anotan mayoría de bajas, pero Loma Negra trepa hasta 3,7%.

En tanto, los ADRs operan mixtos en Nueva York y trepan hasta 3,8% de la mano de Loma Negra, seguido por Telecom con un 1,2% y Edenor, con un 0,7%. En el otro extremo, Banco BBVA cae 2,2%.

los títulos soberanos regresan a terreno positivo. A nivel local, el Global 2041 lidera las subas con un avance del 0,7%, escoltado por el Global 2035. En contraste, el Global 2046 pierde, en solitario, un 0,1%. En ese sentido, el riesgo país operó en torno a los 587 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 8 de octubre el dólar oficial minorista cotizó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

El dólar mayorista cedió $1,50 y se ubicó en $1.515,50 para la venta. De esta manera, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicada en $1.927,77, alcanzó el 27,2%, su el nivel más alto desde abril 2025.

Por su parte, el dólar blue operó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP cotizó alrededor de $1.538, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó cerca de los $1.608.

dólares

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió al 1,8% en septiembre

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró levemente en septiembre y alcanzó el 1,8%, frente al 1,7% registrado en agosto. Sin embargo, la comparación interanual mostró un comportamiento diferente: el aumento de los precios acumulado en los últimos doce meses volvió a desacelerarse y pasó del 33,3% al 32,9%.

En los primeros nueve meses de 2026, los precios porteños acumularon una suba del 23,7%, en un escenario en el que los principales aumentos de septiembre se concentraron en rubros esenciales para los hogares: vivienda, alimentos, salud y educación.

AySA volvió a manos privadas: el consorcio encabezado por Rowing S.A. será el nuevo dueño tras ofertar u$s340,2 millones

El consorcio encabezado por Rowing S.A., la empresa de Walter Román, presentó la oferta económica más alta para quedarse con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), al proponer u$s340,2 millones durante la apertura de sobres realizada este jueves a las 10. El grupo, del que también forma parte Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”, se impuso en la instancia económica frente a Roggio ROAS S.A.U., que ofreció u$s285 millones.

La diferencia entre las dos propuestas fue de u$s55,2 millones, por lo que la oferta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX resultó un 19% superior. Como la licitación se realizó sin precio base ni mínimo y ambos participantes ya habían superado la evaluación técnica, la definición dependió exclusivamente del monto ofertado. De esta manera, el grupo de Román y Filiberti será el próximo dueño de AySA.

AYSA

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,12%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,23%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,12% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,28%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,64% y el CAC francés acompaña con -0,06%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,11%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong recortó 1,43%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,79%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 2,69% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,13%.

FN

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