Las acciones argentinas cotizan al alza, pero el riesgo país vuelve a subir

Los mercados financieros muestran señales de calma este viernes, con avances moderados en las principales acciones argentinas, aunque el riesgo país sube levemente. En la plaza local, el S&P Merval sube 0,6%, impulsado principalmente por YPF y Grupo Supervielle, mientras que los bonos soberanos registran mayoría de subas en Wall Street. En el mercado cambiario, el dólar mayorista retrocede 0,1% y se mantiene a una distancia del 27,4% del techo de la banda cambiaria, la más amplia de 2026.

Reservas de oro: el Banco Central perdió más de US$ 1.000 millones por "error de cálculo", según la AGN

En paralelo, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso el foco sobre las operaciones financieras con oro del Banco Central y advirtió que dejaron una pérdida de US$ 1.023 millones durante 2025.

Calma en Wall Street

En la plaza local, el S&P Merval avanza 0,6% a 2.850.230,530 puntos básicos. Así las acciones líderes que más avanzan son: YPF (+2,8%), y Grupo Supervielle (+1,8%). Los ADRs cotizan mixtos, las mayores subas son para YPF y Grupo Supervielle con el 2,2%, y con el 1,4%, respectivamente.

Mientras que los bonos soberanos registran mayoría de subas en Wall Street. Ante esto, el riesgo país sube levemente y opera en los 590 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, este viernes 9 de octubre el dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense pierde $1 (-0,1%) a $1.514,5 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.928,82) se ubicó en un 27,4%, la más alta de todo 2026 y cercana a máximos de 17 meses.

Por su parte, el dólar blue opera en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.540, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza cerca de los $1.611.

Reservas de oro: el Banco Central perdió más de US$ 1.000 millones por "error de cálculo", según la AGN

El Banco Central (BCRA) perdió más US$ 1.023 millones de dólares en operaciones financieras con oro de las reservas, de acuerdo con la auditoría de Estados Contables (EECC) al 31 de diciembre de 2025 realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Por una parte, la opinión de la AGN es que "los EECC del BCRA son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad", aunque el informe hace señalamiento sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.

El reporte indica que durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro adquirido en las gestiones de Alfonso Prat Gay y Mercedes Marco del Pont "registró una ganancia patrimonial de más de $8 billones, explicada solamente por la suba internacional". En ese año, bajo la actual gestión de Santiago Bausili y con fines de cobertura, "el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente)".

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De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de $1,5 billones, que equivalen US$ 1.023 millones, pagados con divisas de la autoridad monetaria. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, indicó que las pérdidas se componen de US$ 960 millones de resultado negativo de las mencionadas operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

"En síntesis, el Banco Central realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", añadió el funcionario.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,22%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,32%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,27% al alza.

A nivel semanal, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza: el S&P 500 sube 0,78%, el Dow Jones acompaña con 0,38% y el Nasdaq avanza 0,31%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 1%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,21% y el CAC francés acompaña con 1,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,14%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,79%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,05%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 2,62% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,15%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,42% hasta US$ 103,8 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 0,14%, hasta los US$ 91,3 el barril.

FN