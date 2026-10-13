Wall Street cae por chips mientras los bancos abren la temporada de resultados

La caída de las acciones de los fabricantes de chips se prolongaba un día más, ejerciendo presión sobre los mercados bursátiles mientras los bancos de Wall Street daban inicio a la temporada de resultados en Estados Unidos.

Los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,6%, mientras que los contratos del S&P 500 bajaban un 0,1%. Un fondo cotizado que sigue de cerca las acciones de semiconductores se encaminaba a su sexto día consecutivo de pérdidas. Las acciones de JPMorgan Chase & Co. se desplomaron más del 3% en las primeras operaciones después de que sus ingresos por operaciones de renta fija disminuyeran inesperadamente. En Europa, el Stoxx 600 subía un 0,4%, respaldado por la caída de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos.

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Un sector clave del mercado de la inteligencia artificial está en el punto de mira, ya que los operadores reevalúan si el ritmo de inversión en esta tecnología puede sostenerse ante la creciente preocupación por la seguridad y las señales de dificultades financieras. Como contrapeso, persiste el optimismo de que las sólidas ganancias seguirán impulsando al mercado en general.

Mientras tanto, las acciones de los grandes bancos estadounidenses se encuentran en territorio de corrección a medida que comienzan a conocerse los últimos resultados de Wall Street. El índice bancario KBW ha caído alrededor del 12% desde su máximo de agosto, superando el umbral del 10% que define una corrección técnica.

“La calidad de la cartera de préstamos, la actividad de los mercados de capitales y las operaciones bursátiles estarán en el centro de atención, ya que los tres factores podrían haberse debilitado”, dijo Wolf von Rotberg, de Bank J. Safra Sarasin. “Necesitan demostrar que el crecimiento de los préstamos sigue siendo sólido y que los ingresos netos por intereses continúan aumentando”.

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Los bonos registraban fuertes avances en todo el mundo. La deuda francesa mostraba un mejor desempeño, con la prima del rendimiento a 10 años del país frente a Alemania reduciéndose unos cuatro puntos básicos a menos de 140 puntos básicos. El crudo Brent puso fin a una racha de tres días de avances. El dólar bajaba por primera vez en una semana.

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo que el aumento de los rendimientos de los Treasuries a largo plazo está ayudando a frenar la demanda en sectores sensibles a las tasas de interés, como la vivienda y los automóviles, contribuyendo en parte al efecto de una política monetaria más restrictiva.

“Cuando suben los rendimientos, ¿afectará eso a sectores sensibles a las tasas de interés como la vivienda, los automóviles y otros? Sí, por supuesto”, señaló Waller el martes en el Foro de Nueva Economía de Bloomberg en Nueva Delhi. Si bien esa no es la intención de la Fed, los rendimientos más altos “están contribuyendo en cierta medida”, agregó.

En caída libre

La caída de los fabricantes de chips siguió dominando las operaciones en Asia, donde los gigantes de chips de memoria Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. retrocedieron, llevando al índice de referencia regional a su nivel más bajo desde agosto. La presión vendedora aumentó tras un informe que apuntó a una posible mayor competencia de un rival chino.

“Las empresas de chips de memoria están bajo presión debido al aumento de la competencia china y a las crecientes advertencias en el sector sobre una posible burbuja”, dijo von Rotberg, de Bank J. Safra Sarasin. “La volatilidad en el mercado tecnológico hace que la confirmación de las previsiones de inversión de capital de las grandes empresas tecnológicas sea aún más importante”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían 0,1% a las 6:56 a.m., hora de Nueva York

Los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,6%

Los futuros del promedio industrial Dow Jones subían 0,3%

El índice Stoxx Europe 600 avanzaba 0,4%

El índice MSCI World registraba pocos cambios

Divisas

El Índice Bloomberg Dollar Spot caía 0,2%

El euro se apreciaba 0,3% a US$1,1184

La libra esterlina avanzaba 0,2% a US$1,3241

El yen japonés se fortalecía 0,3% a 158,14 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin subía 0,2% a US$83.158,49

Ether caía 0,9% a US$2.493,27

Bonos

El rendimiento de los Treasuries a 10 años bajaba cinco puntos básicos a 5,19%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años retrocedía tres puntos básicos a 3,44%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendía cuatro puntos básicos a 5,40%

Materias primas