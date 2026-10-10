El Gobierno negocia con Estados Unidos para reemplazar tecnología china en las redes estatales

El Gobierno argentino avanza en negociaciones con Estados Unidos para implementar un programa de ciberseguridad que contempla revisar las redes informáticas del Estado y reemplazar de manera gradual equipos de origen chino instalados en sectores considerados estratégicos. La iniciativa también incluye la creación de un centro nacional para monitorear amenazas digitales y coordinar la respuesta ante posibles ataques.

El proyecto se encuentra en etapa de diseño y prevé asistencia técnica y un financiamiento de hasta US$13,9 millones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos durante tres años. Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas (NA), el objetivo es reforzar la protección de los sistemas públicos y reducir los riesgos asociados al uso de tecnología que Washington considera vulnerable.

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Una de las primeras medidas será relevar los centros de datos, las redes y los sistemas informáticos de distintos organismos nacionales. A partir de ese diagnóstico, se buscará identificar los equipos considerados sensibles, definir cuáles deberían reemplazarse y establecer criterios de seguridad para futuras compras de tecnología.

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El programa también contempla la puesta en marcha de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC), que funcionaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad. La nueva estructura centralizaría tareas que actualmente están distribuidas entre distintas dependencias estatales.

Entre sus funciones previstas, estarán la supervisión permanente de las redes gubernamentales, el análisis de alertas, la detección de comportamientos inusuales y la coordinación de respuestas ante incidentes informáticos que puedan afectar infraestructura crítica.

Además, el acuerdo incluiría capacitación para especialistas argentinos en ciberdefensa, análisis de amenazas y gestión de incidentes. También se prevé trabajar en protocolos para compartir información y mejorar la coordinación entre organismos públicos.

La preocupación de Estados Unidos por la tecnología china

La iniciativa se enmarca en una estrategia de Washington para promover el uso de proveedores tecnológicos que considera confiables en América Latina, especialmente en áreas vinculadas con las telecomunicaciones y la infraestructura digital.

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Funcionarios estadounidenses sostienen que el uso de determinados equipos de origen chino puede representar riesgos para la seguridad nacional y la protección de datos sensibles. Estas advertencias forman parte de la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China por la influencia sobre las redes y los sistemas digitales estratégicos.

El embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, expresó en distintas ocasiones su preocupación por la presencia de empresas chinas en sectores estratégicos. Entre otros planteos, cuestionó el uso de tecnología de compañías como Huawei y sostuvo que el marco legal de China puede obligar a las empresas a colaborar con sus organismos de inteligencia.

LB/AF