SpaceX compra espectro para entrar al mercado móvil de EE.UU.

SpaceX acordó comprar una cartera nacional de licencias de espectro de banda baja, una operación que acerca a la compañía de Elon Musk al mercado de telefonía móvil y provocó caídas de más de 5% en las acciones de las operadoras tradicionales.

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El acuerdo permitirá a SpaceX utilizar su servicio satelital Starlink para convertirse en un importante operador de telefonía móvil en EE.UU., dijo la compañía en X.

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Las acciones de los principales proveedores de servicios móviles cayeron en las operaciones posteriores al cierre del mercado. AT&T Inc. bajó un 5,7%, T-Mobile US Inc. cayó un 5,9% y Verizon Communications Inc. retrocedió un 5,3% a las 16:29 en Nueva York.

SpaceX dijo que, una vez que reciba la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, combinará sus servicios de comunicación entre satélites y teléfonos móviles con una red terrestre capaz de conectar dispositivos desde cualquier lugar.

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El nuevo espectro, que ya es compatible con la mayoría de los dispositivos móviles, permitirá a la empresa ofrecer un servicio de telefonía móvil capaz de atravesar paredes y proporcionar cobertura a dispositivos en interiores.

GZ