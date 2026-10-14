A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 14 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este miércoles 14 de octubre a un valor en el mercado de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 14 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 14 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

RDEco: cómo impacta el atraso cambiario en el turismo, la industria y los servicios exportables

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 14 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.535,80 para la compra y $1.537,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 14 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 14 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 14 de octubre a $1.612,10 para la compra y $1.612,60 para la venta.

El Riesgo País cae a 597 puntos y vuelve a ubicarse por debajo del umbral de los 600

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 14 de octubre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este miércoles 14 de octubre en $1.608,62 para la compra y $1.611,12 para la venta.

La inflación interanual llegó al 33,4% en septiembre: en RDEco analizaron los desafíos del Gobierno para retomar la desinflación

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 595 puntos básicos este miércoles 14 de octubre.