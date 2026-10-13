Charly García: las canciones que atravesaron generaciones y siguen vigentes

Charly García es una de las figuras fundamentales del rock argentino. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, construyó un repertorio que combina melodías reconocibles, letras atravesadas por su época y una búsqueda musical que transformó el género. Sus canciones acompañaron distintos momentos de la historia argentina y continúan llegando a nuevas generaciones.

El próximo 23 de octubre, el músico cumplirá 75 años, una oportunidad para volver sobre algunas de las composiciones que definieron su carrera. Desde su etapa con Sui Generis y Serú Girán hasta sus discos solistas de los años 80, su obra reúne temas que trascendieron el momento en que fueron publicados y mantienen su lugar en la cultura popular.

Las canciones que definieron distintas etapas de su carrera

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Canción para mi muerte”: el comienzo de una historia

Publicada en 1972 en el álbum Vida, de Sui Generis, “Canción para mi muerte” fue una de las composiciones que ayudaron a consolidar al dúo integrado por Charly García y Nito Mestre. Con una instrumentación sencilla y una letra introspectiva, el tema se convirtió en uno de los grandes referentes de aquella primera etapa del rock nacional.

La canción forma parte de un repertorio que conectó especialmente con el público joven de los años 70. Su melodía y su tono confesional contribuyeron a establecer una identidad musical que García seguiría desarrollando en los proyectos posteriores.

“Rasguña las piedras”: una canción que atravesó generaciones

También incluida en Confesiones de invierno, el segundo álbum de Sui Generis, publicado en 1973, “Rasguña las piedras” se convirtió en una de las canciones más reconocidas de esa etapa. Su intensidad y su interpretación contribuyeron a que permaneciera en la memoria de distintas generaciones de oyentes.

Con el paso de los años, el tema adquirió distintas interpretaciones por parte del público y continuó formando parte del repertorio asociado a los comienzos de García. Su vigencia también refleja el lugar que ocupó Sui Generis en la consolidación del rock cantado en español en Argentina.

Hoby De Fino: “Charly García es como el papá del rock argentino, está mucho más arriba”

“Seminare”: una de las canciones emblemáticas de Serú Girán

En 1978, García formó Serú Girán junto con David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. La banda abrió una nueva etapa en su carrera, con una propuesta que combinaba arreglos elaborados, influencias diversas y letras que retrataban aspectos de la sociedad argentina.

“Seminare”, incluida en el primer disco del grupo, se convirtió en una de sus composiciones más recordadas. Su melodía y su interpretación vocal contribuyeron a consolidarla como un clásico del repertorio de Serú Girán, una banda que dejó una marca importante en la evolución del rock nacional.

“Los dinosaurios”: música y memoria colectiva

Lanzada en 1983 dentro del álbum "Clics modernos", “Los dinosaurios” es una de las composiciones más significativas de la carrera solista de García. La canción aborda las desapariciones forzadas durante la última dictadura militar argentina y se convirtió en un símbolo musical asociado a la memoria y la recuperación democrática.

El tema fue presentado en vivo en diciembre de 1982, durante el recital con el que García mostró su primer trabajo solista en el estadio de Ferro. Su letra, que expresa la incertidumbre y el dolor ante las desapariciones, encontró un lugar central en la memoria cultural argentina. En 2025, el músico entregó una versión manuscrita de la letra al Instituto Cervantes como parte de su legado cultural.

“Demoliendo Hoteles”: la energía del Charly solista

Incluida en "Piano Bar", publicado en 1984, “Demoliendo hoteles” representa una de las facetas más enérgicas del músico. El álbum llegó después de "Yendo de la cama al living" y "Clics modernos", dos trabajos que marcaron la consolidación de García como solista.

Con un sonido más rockero y una interpretación intensa, la canción se convirtió en uno de los temas más reconocibles de esa etapa. Junto con “Raros peinados nuevos”, forma parte de un disco que reafirmó la capacidad de García para explorar nuevos sonidos y renovar su propuesta musical durante los primeros años de la democracia.

“Nos siguen pegando abajo”: una canción que sigue sonando

Incluida en "Clix modernos", “Nos siguen pegando abajo” mostró otra faceta de la transformación musical de García durante los años 80. El tema combinó una base rítmica marcada con una producción que incorporaba elementos del pop y los sonidos electrónicos, en línea con la búsqueda estética del álbum.

La canción se sumó a un repertorio que ayudó a ampliar los límites sonoros del rock argentino. Décadas después de su lanzamiento, continúa siendo una de las composiciones más identificadas con la etapa solista del músico y con la renovación musical que impulsó en aquellos años.

La obra de Charly García se construyó a través de distintas etapas, desde el folk-rock de Sui Generis hasta la experimentación de Serú Girán y la búsqueda sonora de sus primeros discos solistas. Cada período aportó canciones que encontraron su propio lugar en la historia de la música argentina.