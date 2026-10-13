Estuvieron perdidas durante 40 años: la increíble historia de las cintas inéditas de Los Redondos que aparecieron en un altillo

El clima cálido, quizás húmedo, traicionero del diciembre post Navidad, de resaca de los festejos y descifrando de modo incipiente cómo atravesar el trauma de la dictadura militar, así era la atmósfera de Paladium el 28 de diciembre de 1985, en aquel recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuyo registro podrá verse de manera restaurada.

La historia parece ficción: en un altillo de una vieja casona de San Miguel se encontraron las cintas perdidas de un proyecto audiovisual que unos, entonces jóvenes estudiantes de cine, iban a llevar a cabo con la banda. Esto ahora se sabe a raíz de un teaser de lo que será Buscando a Patricio Rey.

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Así describe Mariano Mucci, uno de los realizadores, cuál fue la historia: “En 1985, un grupo de estudiantes de cine seguidores de la banda, les propuso filmar un videoclip, y la banda aceptó. Durante semanas escribieron el guión del videoclip de ‘Criminal Mambo’ junto al Indio Solari y comenzaron a rodarlo en un estudio de Buenos Aires. Poco tiempo después la banda los invitó a filmar su presentación del 28 de diciembre de 1985 en el mítico local Paladium, una noche que hoy es parte de la historia ricotera. Poco después, las cintas se perdieron”.

Cuarenta años más tarde aparece el registro olvidado de esos días en un altillo. A partir de ese material Mucci junto a Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola comenzaron a fantasear con un guion que partiera del material restaurado, pero que incluyera el recorrido desde ese hallazgo hasta los laboratorios de restauración cinematográfica de Madrid donde se escaneó cuadro a cuadro en 4K y después se hizo un minucioso trabajo de edición para sincronizar las imágenes, que eran mudas, con el sonido original de aquella noche.

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El murmullo alrededor de este proyecto salió a la superficie el pasado viernes cuando se proyectó el material en el Museo de Arte Moderno porteño. Allí en una propuesta organizada por Fernando García que se tituló Gualicho, se vio por primera vez este teaser que luego fue creciendo una vez que fue encontrado en YouTube, lo que avivó aun más la expectativa.

“Lo primero que quiero declarar es que esto eh se filtró, no lo lanzamos. No es parte de una campaña, aunque parezca la mejor campaña del mundo, no hay nada que promocionar”, comenzó Mucci en diálogo con PERFIL. “Encontramos el material que filmamos en 1985 en un altillo a fines del año pasado y el Indio supo de este encuentro, nosotros le hicimos saber a través de un chico que trabajaba con él”, confirmó.

Tres amigos ricoteros encuentran un tesoro escondido en la buhardilla

Mucci, Girbal y Zapiola estudiaban cine en la escuela de cine de Avellaneda, les gustaba Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y se animaron a proponerle la grabación de un videoclip. Sorprendentemente para ellos, recibieron un sí y comenzaron a filmar en un departamento ubicado en Las Heras y Sánchez de Bustamante en CABA.

Ahí les propusieron registrar el recital que iban a dar en Paladium, cosa que hicieron muy entusiasmados. “Era la primera vez que Los Redondos tocaban en un lugar tan grande, se decía que fueron creo que 1700 personas”; recordó Mucci. “Filmamos a tres cámaras súper ocho, mudo. Al poco tiempo de filmarlo el material lo hicimos un transfer a video que se veía medio mal. Y los originales se perdieron”.

Pasaron los años. Entre los tres compañeros se repartían la responsabilidad de la pérdida, pero Mucci estaba seguro de que los tenía Girbal. Un último llamado fue el que modificó esa ausencia: “Yo sé que vos lo tenés. Vos lo tenés, era una bobina roja”. En ese instante Girbal visualiza el tesoro perdido y sabe que lo tiene.

La grabación estaba en una buhardilla que había quedado sin acceso, luego de unas modificaciones de la casa. Allí cayeron Mucci y Zapiola al rescate. Y así esos tres amigos viajaron en el tiempo, 40 años atrás.

Qué se ve en el adelanto

Ver material inédito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, siempre es un evento casi ritual, un llamado de un pasado secreto, abierto a las masas. En este caso, la emotividad es mayor, ya que es el año en que debimos despedir a Carlos “Indio” Solari. La posibilidad de observar 1985, esos días donde muchos confundían el nombre de la banda con el de los músicos, años en los que el misterio en torno a ellos era mucho mayor, es muy tentadora.

El teaser muestra a los jóvenes Redonditos de Ricota, jugando con papel higiénico, paveando, y, previamente, unas pistas de cómo los realizadores encontraron las cintas perdidas.

Ver al Indio tan joven, esas imágenes como de sueño de un registro perdido por 40 años mientras suena “Obertura 1912” de Chaikovski, es ya bastante inquietante, brutalmente nostálgico. Aparece su voz en off que dice: “Holita, holita, hola. ¡Qué lindo, carajo!” y empieza “Preso en mi ciudad”.

Algunos de los registros del show se habían visto en ATC en 1996 en un ciclo que realizaba el propio Mucci. Pero después no se supo más nada. “En el 85 se pasó el material a video de la manera que se hacía en ese momento, que era proyectar en una pared y filmarlo con una cámara de video con una tecnología que ni con el peor celular lo conseguís. Eran unas cámaras de tubo que eran una porquería. Y ese fue el material que se perdió, el original”, recodó Mucci.

Ver al Indio tan joven, esas imágenes como de sueño de un registro perdido por 40 años mientras suena “Obertura 1912” de Chaikovski, es ya bastante inquietante, brutalmente nostálgico. Aparece su voz en off que dice: “Holita, holita, hola. ¡Qué lindo, carajo!” y empieza “Preso en mi ciudad”.

Queda mucho por delante para que el film se concrete, por ahora hay solo un par de promesas. Falta la autorización de los protagonistas, muchas horas de guion y de edición.

-Bueno, también es la historia de ustedes tres. Y eso también es conmovedor.

-Sí, nos dijeron que nosotros estábamos jugando con la historia de Los Redondos, pero también es la historia nuestra. Para mí es una emoción enorme que haya aparecido este material porque es lo primero que filmé.

cp