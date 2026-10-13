El 13 de octubre, el santoral católico celebra la festividad de San Eduardo el Confesor, célebre rey de Inglaterra del siglo XI. Este piadoso monarca dedicó su reinado a la paz y al bienestar de sus súbditos, convirtiéndose en un modelo imperecedero de justicia, devoción y celo por las enseñanzas de la Santa Iglesia.

San Eduardo el Confesor y su virtuoso reinado de caridad y devoción

Tras un largo exilio en Normandía, ascendió al trono inglés destacándose por su profunda austeridad monástica y su entrega a la fe. Durante su pacífico gobierno, abolió impuestos gravosos para aliviar a los desposeídos y promovió la reconstrucción de templos, destacando la fundación de la célebre Abadía de Westminster como testimonio de su piedad.

Santa Pelagia de Antioquía, la célebre pecadora penitente que transformó su vida en el monte de los Olivos

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La tradición eclesial atribuye a su santa vida notables prodigios de sanación, entre los que resalta la curación milagrosa de personas afectadas por escrófula mediante la imposición de sus reales manos. Asimismo, célebres crónicas históricas recuerdan su célebre desprendimiento al entregar su anillo real a un mendigo que le solicitó limosna en nombre del Apóstol San Juan.

En la piedad contemporánea, es invocado como el santo patrono de las familias reales, los gobernantes y quienes buscan resolver disputas difíciles. Miles de fieles acuden a su intercesión divina para pedir prudencia en las decisiones diarias, paciencia ante las pruebas y la gracia de alcanzar la paz interior en medio de los conflictos materiales.

Las oraciones dedicadas al santo rey piden el don de la humildad y la sabiduría espiritual para los líderes. A través del rezo del Santo Rosario y novenas especiales, sus devotos le imploran ayuda para lograr una sincera conversión de corazón y mantenerse firmes en la práctica incesante de las obras de caridad fraterna.

Su imperecedero legado demuestra que el verdadero poder reside en el servicio humilde al prójimo. Venerado como un símbolo inmortal de fidelidad evangélica, San Eduardo el Confesor motiva al pueblo creyente a cultivar una constante vida de oración, orientando las acciones cotidianas hacia la gloriosa promesa de la salvación del alma.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al piadoso abad San Geraldo de Aurillac y a San Teófilo de Antioquía. Asimismo, durante el transcurso de esta semana destacan figuras fundamentales del calendario romano, como San Calixto I, Santa Teresa de Jesús y Santa Hedwig, cuyos virtuosos testimonios de santidad fortalecen la fe de toda la comunidad católica.

Para los devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendir homenaje y pedir su bendición en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada en el céntrico barrio de San Nicolás (San Martín 27). En este histórico templo primado, la comunidad venera las imágenes históricas de la Virgen de los Dolores y el Santo Cristo de Buenos Aires, ofreciendo espacios propicios para la meditación y la oración.