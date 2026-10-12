OFFNI Cine Fest 2026: 43 películas de 20 países llegan a Buenos Aires con OVNIs, terror y fenómenos inexplicables

OVNIs, criaturas extrañas, fantasmas, conspiraciones y fenómenos que desafían las explicaciones convencionales serán parte de la programación de OFFNI Cine Fest 2026, la muestra dedicada al cine fantástico, la ciencia ficción, el terror, la ufología y el esoterismo que comenzó el 9 de octubre en la Casa Nacional del Bicentenario y se extiende hasta el 1 de noviembre. En su segunda edición, el festival reúne 43 películas de 20 países, entre largometrajes, mediometrajes y cortometrajes.

La propuesta combina producciones contemporáneas, documentales, cine de culto y experiencias experimentales, con varios estrenos en Argentina. A lo largo de cuatro fines de semana, la programación explora distintas formas de acercarse a lo desconocido y a las historias que ponen en tensión las fronteras entre los hechos, las creencias y la imaginación.

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El caso Llanca y otras historias sobre OVNIs

Entre las producciones argentinas se destaca El caso Llanca, documental dirigido por Leandro Bartoletti que reconstruye uno de los episodios ufológicos más conocidos del país. En octubre de 1973, el camionero Dionisio Llanca afirmó haber tenido un encuentro con seres extraños en las afueras de Bahía Blanca y haber sido llevado a bordo de una nave. El episodio alcanzó una amplia repercusión mediática en aquella época.

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La selección internacional también aborda el fenómeno OVNI desde distintas perspectivas. The UFOs of Soesterberg, documental de Bram Roza, reconstruye una serie de encuentros ocurridos en instalaciones militares de los Países Bajos. Por su parte, The Incidents at Pawgur, 1830, de Sashi Sivramkrishna, combina documental y ficción para explorar el fenómeno desde una perspectiva histórica. La programación incluye además Parapeto, del colombiano Juan Manuel Buenaventura; El ardid, del mexicano Octavio Reyes; y SASYQ, del realizador kazajo Yerden Telemissov.

Qué películas argentinas se podrán ver en OFFNI Cine Fest

El cine nacional tendrá una presencia destacada en esta edición, con títulos que recorren distintos territorios del fantástico, el terror y lo extraordinario. Entre las películas seleccionadas figuran La pintura del futuro, de Alejandro Maly; El monstruo y el Sheriff, de Diego Lumerman; Ayahuasca Now, de Carlos Bruno Cejas; Sangre Vurdalak, de Santiago Fernández Calvete; La frecuencia Kirlian, de Cristian Ponce; Limbo alucinante, de Tetsuo Lumiere; y Violeta Rauch, de Gerard Marcó de Mas.

Estos trabajos forman parte de una programación más amplia que reúne producciones de Argentina, Afganistán, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Irán, Japón, Kazajistán, México, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Rusia.

Además de las películas, habrá paneles y conversaciones sobre cine, OVNIs y esoterismo, con invitados vinculados a esas disciplinas y temáticas. También participarán librerías especializadas, con propuestas relacionadas con los universos que atraviesan la muestra.

Un festival dedicado a las historias que escapan a lo convencional

OFFNI Cine Fest nació como un espacio de exhibición y encuentro para películas que exploran los márgenes de los géneros tradicionales. Su búsqueda abarca lo fantástico, las anomalías, las mitologías contemporáneas, las creencias y aquellas experiencias que parecen escapar a las explicaciones habituales.El festival es organizado por Damián Marsicano, Leandro Bartoletti, José Luis Parada Sabio y Alejandro Agostinelli, junto con Kino Palais, el espacio de cine de la Casa Nacional del Bicentenario.

La entrada a todas las actividades es libre y gratuita.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 16/10 — DESDE LAS 19 H

ENSAYO2611

Mateo Stasis · Argentina · 2026 · 6 min 54 s

Entra a un hospital. Camina por un cementerio de trenes. Se observa a sí mismo. Entierra algo suyo.

HUASI

Juan Sebastian Torales · Argentina · 2025 · 15 min

En una casa en ruinas, María atraviesa una profunda tristeza. Mientras tanto, en el bosque, dos hombres buscan una extraña manera de poner fin a su sufrimiento.

LA PINTURA DEL FUTURO

Alejandro Maly · Argentina · 2025 · 1 h 12 min

Edgardo pinta guiado por seres de otras dimensiones. Cuando comenzó, su familia y sus amigos creyeron que estaba loco, y él también. En busca de respuestas emprendió un camino de autoconocimiento que terminó por confirmar sus experiencias. Hoy su misión es pintar.

SÁBADO 17/10 — DESDE LAS 18 H

OUROBOROS: UN RETRATO IMAGINARIO DE MARCELO FOX

Nicolás Ivaldi · Argentina · 2022 · 13 min 31 s

En la Buenos Aires de los años 60, un joven poeta maldito desarrolla una corrosiva obra performático-literaria por la que es condenado socialmente. Años más tarde, la violencia presente en sus escritos es encarnada por la realidad mientras su figura se pierde en el olvido.

CABEZAS DE COIRÓN

Maximiliano Ezequiel Lipihual · Argentina · 2024 · 7 min

En un bar patagónico de atmósfera inquietante, un escritor conoce a un hombre misterioso que, entre copas y silencios, le confiesa haber tenido un encuentro con un extraño ser en las costas patagónicas.

EL NIÑO QUE JUGABA EN EL MAIZAL

Jairi Francisco Gereda García, Miguel Alejandro Trujillo Torres, Edward Blamoh, Rafael Plaza Andrade, Julio Intriago y Emilio Llerena · Ecuador · 2025 · 10 min

Dos cineastas preparan una futura película, pero pronto descubren que no están solos.

EL CASO LLANCA

Leandro Bartoletti · Argentina · 2026 · 1 h 20 min

Bahía Blanca, octubre de 1973. El joven camionero Dionisio Llanca afirmó haber tenido un encuentro con seres extraños que lo llevaron a una nave espacial, generando un gran revuelo mediático.

DOMINGO 18/10 — DESDE LAS 18 H

MIRAME

Julián Rodriguez · Argentina · 2025 · 3 min 2 s

Héctor, un hombre mayor y solitario obsesionado con los ojos de las muñecas de su taller, comienza a escuchar un susurro que le dice “Mirame”. A medida que crece su paranoia, la sensación de estar siendo observado lo empuja lentamente hacia la locura.

SOY

Osvaldo Ponce · Argentina · 2025 · 3 min 37 s

SOY descubre que tiene una máscara y lucha por quitársela.

CHILDREN AT THE ROOFTOP CINEMA

Yuuki Suriba · Japón · 2025 · 9 min 54 s

Un grupo de niños observa una película desde una azotea. En la pantalla se suceden diferentes momentos de renacimiento y los pequeños reaccionan de maneras distintas: algunos aplauden y otros abuchean. ¿Son ángeles, ángeles caídos o acaso dioses?

VIOLETA RAUCH

Gerard Marcó de Mas · Argentina · 2025 · 1 h 8 min 11 s

Violeta Rauch no está bien. Ha caído en los engaños del poder, la ruina del consumismo, la incomunicación personal y el aislamiento de las redes sociales. ¿Podrá salvarse de este asco existencial?

EL MONSTRUO Y EL SHERIFF

Diego Lumerman · Argentina · 2025 · 1 h 10 min

En 1922, el gaucho yanqui Martin Sheffield aseguró haber visto en un lago patagónico un monstruo con cuello de cisne y cuerpo de lagarto. Su relato dio origen a una expedición que mezcló ciencia, mito y propaganda y contribuyó a instalar la leyenda del Nahuelito.

VIERNES 23/10 — DESDE LAS 19 H

ONIRIS

Nano Bor · Argentina · 2024 · 4 min 54 s

Una persona puede volverse irreconocible para sí misma cuando la frustración y el abandono se apoderan de su vida. Sin embargo, siempre existe un camino de regreso a la propia esencia. A veces, ese camino también puede presentarse en forma de pesadilla.

THE CHAIR

Jianfeng Huo · China · 2026 · 2 min 23 s

La confusión y el peligro provocados por una sola silla.

AYAHUASCA NOW

Carlos Bruno Cejas · Argentina · 2024 · 1 h 30 min

Un grupo de veteranos viaja a la Amazonía peruana buscando la redención. Una odisea sobre la incomprensión social al volver a casa y un viaje transformador para intentar sanar las heridas invisibles de la guerra.

SÁBADO 24/10 — DÍA ESOTÉRICO — DESDE LAS 18 H

LAS ZAPATILLAS

Jonathan Rodríguez · Argentina · 2026 · 30 min

En un suburbio de Argentina, un joven se topa con un símbolo desconocido. Lo que comienza como una curiosidad pasajera se convierte en una inquietante obsesión que lo atrae hacia una presencia situada más allá de la razón humana.

PROYECCIÓN OCULTA

1 h 35 min

Una película sorpresa especialmente seleccionada para el Día Esotérico. Su identidad se revelará en el momento de la función.

DOMINGO 25/10 — DESDE LAS 18 H

LIMBO ALUCINANTE

Tetsuo Lumiere · Argentina · 2023 · 1 h 20 min

Durante una estricta cuarentena, León abre un portal mágico buscando escapar hacia una dimensión libre de enfermedades. Pero en lugar de llegar al destino esperado, ingresa a un limbo psicodélico y digital donde deberá enfrentarse al virus personificado y a una serie de seres excéntricos.

EL ARDID

Octavio Reyes · México · 2025 · 1 h 20 min 24 s

Corrupción, tecnología y magia se entrelazan cuando un hacker traiciona a un grupo de delincuentes de cuello blanco vinculados con la política. Mientras intenta escapar, se encuentra con un nagual que le revela una realidad diferente.

VIERNES 30/10 — DESDE LAS 19 H

PIMPLE

Fernando Alle · Portugal · 2025 · 4 min 17 s

El grano de un niño revienta y desencadena un sangriento desastre.

A NIGHTMARE ON 34TH STREET

Kevin McGuiness · Canadá · 2025 · 5 min 52 s

Wilbur, un joven nerd, compra accidentalmente un regalo de Navidad maldito para su superficial novia Candy, con aterradoras consecuencias.

STARWARS: GORETECH

German Magariños · Argentina · 2018 · 1 h 30 min

Luke, Han Sordo y Obi Wan Quequena lideran un escuadrón rebelde para rescatar a la princesa Felelia de las garras del Imperio.

SÁBADO 31/10 — HALLOWEEN — DESDE LAS 18 H

TRICK OR TREAT: A HALLOWEEN STORY

Gaby Smiths · Argentina / Francia · 2025 · 6 min

En la noche de Halloween, una mujer tiene un inquietante encuentro con una anciana vestida de bruja que llama a su puerta pidiendo dulces. Lo que parece una situación habitual comienza a transformarse en una pesadilla cuando un gesto de desprecio desencadena una maldición irreversible.

SANGRE VURDALAK

Santiago Fernández Calvete · Argentina · 2021 · 1 h 30 min

Las inciertas horas después de una cacería de vampiros, cuando no está claro si el cazador se ha convertido él mismo en una criatura de la noche. Su familia deberá descubrirlo antes de convertirse en presa fácil.

LA FRECUENCIA KIRLIAN

Cristian Ponce · Argentina · 2025 · 1 h 34 min

La historia se sitúa en la pequeña localidad de Kirlian, donde ocurren hechos extraños que son recopilados, e incluso provocados, por un enigmático programa de radio nocturno. A través de sus relatos se revela un mundo en el que lo paranormal es cotidiano.

DOMINGO 1/11 — DESDE LAS 18 H

HOME MOVIE LEGEND TRIP: THE BEAST OF BRAY ROAD

Dean Bertram y Samantha Krause · Estados Unidos · 2026 · 5 min 32 s

Parte found footage y parte documental paranormal, Dean y Samantha registran su viaje a Elkhorn, Wisconsin, territorio de la legendaria criatura conocida como The Beast of Bray Road.

TIERRA

Andrés Perugini · Argentina · 2026 · 10 min 57 s

En 1973, en Gunther, provincia de Buenos Aires, un peón rural y su hijo vieron tres presencias flotando sobre la laguna del campo donde trabajaban. Décadas después, ese mismo territorio enfrenta otras presencias: el fuego, el extractivismo y la transformación del paisaje.

THE MIST FROM BELOW

Justin Kesser Carrasco · Chile · 2026 · 4 min 25 s

Quinn, una pescadora viuda, busca vengar la muerte de su esposo a manos de un peligroso monstruo marino. Sus acciones cada vez más erráticas la obligarán a elegir entre su familia y su deseo de venganza.

IMPENETRABLE

Benjamín Such · Argentina · 2026 · 9 min 39 s

Un hábil cazador y su aprendiz se adentran en el Impenetrable en busca de una criatura que nadie ha vivido para describir. A medida que avanza la cacería, comprenden que quizás sean ellos quienes están siendo cazados.

ÑASAINDY

Ignacio de la Sota · Argentina · 2024 · 13 min

Jasy es una adolescente creyente e introvertida que no acepta su identidad paraguaya debido a sus inseguridades. Sus creencias darán un giro cuando libere a su animal interior.

WHAT LIES BETWEEN

Ryan Sarmiento Orduña · Filipinas · 2026 · 16 min 29 s

Una mujer despierta herida y atrapada en la casa de un desconocido sin recordar quién es. El hombre que la retiene asegura que están casados. A medida que recupera fragmentos de su pasado, descubre una verdad mucho más perturbadora.

SASYQ

Yerden Telemissov · Kazajistán · 2025 · 1 h 36 min

Mientras la administración del distrito se prepara para la llegada de altos funcionarios, el alcohólico local Sadyk Ospanovich se enfrenta a problemas de proporciones intergalácticas. Dos acontecimientos de gran escala chocan y desencadenan un conflicto inevitable. En medio quedan Nadya, una agotada comerciante, y Baur, un ingenuo agente de policía.

Del 9 de octubre al 1 de noviembre

Casa Nacional del Bicentenario — Riobamba 985, CABA

Viernes desde las 19 h · Sábados y domingos desde las 18 h

Entrada libre y gratuita



cp