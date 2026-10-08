Qué leer para acercarse a Anne Carson, Nobel de Literatura 2026

El escrito Santiago Llach señaló en sus redes que Anne Carson “es la escritora más rara que haya ganado un Nobel”. Es que el trabajo literario de la escritora canadiense que acaba de recibir el premio más importante de literatura es de tipo experimental, son textos fragmentarios, entre ensayo y ficción que, además, interviene los clásicos en sus traducciones y crea obras nuevas, algo que Jorge Luis Borges hubiera aplaudido.

Para Llach, la puerta de entrada para leerla es Antigonick, “su traducción loca de Antígona de Sófocles”. Y justamente eso es lo que destacaron quienes decidieron entregarle el Nobel de literatura: “Por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

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Quizás también se permeó algo del boom de La Odisea en esta elección, que en los últimos años buscó dialogar con contextos políticos y sociales y, además, comenzar a dar visibilidad a las mujeres escritoras que son una minoría elocuente entre los galardonados.

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Anne Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá y es poeta en lengua inglesa, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada en la Universidad de Míchigan y en 2020 había sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Nox, es otra de las obras destacadas de Carson que fue publicada en 2010, escrita en memoria de su hermano Michael, cuya ausencia se prolongó misteriosamente antes de su muerte en Dinamarca en el año 2000. En su obra se percibe una profunda sensación de pérdida que emerge desde lo más hondo.

“El resultado es una creación tan escultórica como literaria: un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón con fotografías, cartas y otros textos dedicados a su hermano fallecido. A esto se suma una tercera voz que aporta profundidad temporal: la del poeta romano Catulo, con su célebre elegía 101 en honor a su propio hermano difunto, quien —al igual que Michael— murió en tierra extranjera. También se incluye la conmovedora traducción del poema realizada por Carson”, detallan desde la cuenta oficial del Premio Nobel.

En La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, publicado en 2001, se narra una discusión con un marido engañoso y cada uno de sus veintinueve episodios comienza con versos del poeta romántico John Keats. Otra vez, su artefacto literario crea un collage entre una poesía pre existente y su presente. Este libro se puede conseguir en la Argentina, ya que fue editado por Lumen.

Una literatura que juega con los clásicos

Desde la editorial chilena La Pollera anticiparon que en 2027 publicarán Elektra de Sófocles, en versión de Anne Carson, un libro donde la autora escribe un Sófocles de versos breves y frases que cortan. Es la tragedia de quien no puede soltar el duelo, y de lo que queda de una persona cuando el dolor es su única forma de justicia.

La misma editorial también cuenta con una versión de Antigonick en formato bilingüe, aquí Carson toma Antígona y desarrolla su propia versión: una traducción libre con omisiones, realces y una mirada actual que confirma la fuerza de la tragedia, si no la del mito original. En Bakkai de Eurípides, la autora describe: “Eurípides fue un dramaturgo del siglo V A.C. que reinventó la tragedia griega, poniéndola en un camino que conduce directamente a los reality shows. Sus obras rompieron todas las reglas, derrocaron las convenciones e indignaron a los críticos conservadores. Las Bacanteses su obra más subversiva: cuenta la historia de un hombre que no puede admitir que preferiría vivir en la piel de una mujer, y un dios que parece combinar todas las sexualidades en una única ruinosa demanda de adoración. Dionisio es el dios de la intoxicación. Una vez que caes bajo su influencia, no se sabe dónde terminarás”.

Anne Carson se convirtió este 8 de octubre en la segunda escritora canadiense mujer después de Alice Munro (2013) en recibir el Nobel de literatura y la tercera escritora de esa nacionalidad contando a Saul Bellow (1976).

cp