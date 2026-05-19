Martín Fierro 2026: los discursos políticos, sociales y emocionales que marcaron la gran noche de la televisión

Los Martín Fierro de Televisión 2026 volvieron a reunir a las principales figuras de la pantalla argentina en una ceremonia organizada por APTRA, realizada en el Hotel Hilton de Puerto Madero y transmitida por Telefe. Pero más allá de los premios, los homenajes y las ovaciones, la gala dejó una marca clara, el escenario funcionó como una caja de resonancia para discursos políticos, sociales y emocionales.

Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro 2026

Con la conducción de Santiago del Moro, la 54ª edición de los premios combinó celebración, memoria y reclamos en una noche atravesada por el presente de la televisión abierta. Desde el inicio, la ceremonia no se limitó a reconocer programas y figuras, también expuso preocupaciones sobre la industria, la libertad de prensa, la salud, la familia y el valor del trabajo frente y detrás de cámara.

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Rolando Graña defendió el periodismo en uno de los discursos más políticos de la gala

Martín Fierro 2026: la televisión, el periodismo y los mensajes sobre el presente

Uno de los momentos de mayor contenido político llegó con Rolando Graña, distinguido por su labor periodística masculina. El conductor de América Noticias utilizó su discurso para cuestionar los ataques contra periodistas y defender el oficio como respuesta frente a las descalificaciones.

“Según relevamiento de FOPEA, el presidente ha dedicado más de 60 tuits a insultar a los periodistas. A esos insultos nosotros les respondemos con trabajo”, expresó Graña durante la ceremonia, en una frase que rápidamente tuvo repercusión pública.

El mensaje se inscribió en una noche donde el periodismo apareció como uno de los ejes centrales. También el reconocimiento a América TV por sus seis décadas de historia permitió subrayar el peso de los canales como espacios de formación profesional y producción en vivo, en un contexto donde la televisión busca sostener su lugar frente a nuevas formas de consumo.

Lizy Tagliani emocionó con un discurso centrado en su familia

Lizy Tagliani y un reclamo atravesado por la familia

El discurso más fuerte de la noche llegó con Lizy Tagliani, cuando La Peña de Morfi ganó como mejor programa musical. La conductora dejó de lado el tono habitual de agradecimiento para hacer un descargo vinculado a las denuncias falsas que, según relató, impactaron en su familia y en el proceso de adopción de su hijo.

Todas las fotos de la noche del Martín Fierro 2026

“La Peña es un poco de la familia: el asado, la comida rica y la música, el chisme, el sacar el cuero”, comenzó. Luego, el tono cambió: “Una familia que ha estado muchísimo tiempo tratando de conseguir cambiarle por segunda vez la vida a alguien y dándole la oportunidad a un niño de que tenga una familia”.

En el tramo más duro, sostuvo: “Hoy pido justicia por mi familia, por mi hijo y las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia. Aguante La Peña, la buena información seria y responsable”.

Wanda Nara habló de salud, trabajo y mujeres en TV tras recibir su premio

Wanda Nara: salud, mujeres y televisión

Otro de los discursos más comentados fue el de Wanda Nara, premiada por su labor en conducción femenina por MasterChef Celebrity. Emocionada, la conductora habló de su salud, de su decisión de continuar en el país y del lugar de las mujeres en la televisión.

“Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, afirmó al recibir la estatuilla.

Wanda también dejó un mensaje dirigido a las mujeres que trabajan y son madres: “Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”.

Su discurso combinó vulnerabilidad personal, reivindicación profesional y una defensa explícita del derecho a ocupar espacios centrales en la televisión.

Mirtha Legrand sumó otra estatuilla y reafirmó su histórica vigencia en pantalla.

Mirtha Legrand, la vigencia de una figura histórica

La emoción también estuvo presente con Mirtha Legrand, quien recibió el premio a labor periodística femenina por La Noche de Mirtha. Fiel a su estilo, la conductora mezcló gratitud, humor y una reafirmación de su vigencia.

“La otra noche me levanté y fui a mi escritorio a ver cuántos Martín Fierro tenía. ¿Cuántos calculan ustedes? 34”, dijo al recordar la cantidad de estatuillas acumuladas en su carrera.

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Luego, dejó una frase que sintetizó su vínculo con la televisión: “Voy a ser centenaria y voy a seguir viviendo, sí, señor, y voy a seguir viniendo y recibiendo el beso y el abrazo de todos mis colegas”.

También remarcó: “Mientras tenga salud, yo voy a seguir. No se van a librar de mí fácilmente”. La frase provocó aplausos y volvió a ubicarla como una de las figuras centrales de la historia televisiva argentina.

Guido Kaczka cerró la noche con el Martín Fierro de Oro y un emotivo mensaje sobre la televisión

Guido Kaczka, el Martín Fierro de Oro y la televisión como forma de vida

El cierre simbólico de la noche quedó en manos de Guido Kaczka, quien ganó el Martín Fierro de Oro 2026 después de haber sido distinguido también por su labor en entretenimiento y conducción. Su discurso funcionó como una síntesis del espíritu de la ceremonia: la televisión como oficio, identidad y pertenencia.

“Muchas, muchísimas gracias. La tele es mi vida”, dijo al acercarse al micrófono. Luego agregó: “Encontré una forma de vida en la tele desde muy chiquito”.

Movilizado, Kaczka agradeció a los canales en los que trabajó y resumió su recorrido con una frase simple: “Resulta que mi hobby es mi trabajo, hago lo que me gusta y además me pagan por eso y eso es mucho”. Antes de cerrar, prometió “seguir trabajando mucho por la televisión”.