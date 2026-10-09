Charly García celebra sus 75 años con el lanzamiento de los conciertos que dio durante nueve noches en el Gran Rex

Charly García anunció el lanzamiento de las grabaciones de los históricos conciertos que ofreció en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires para celebrar su cumpleaños número 60. El material se publicará el 23 de octubre, el día en que el músico cumplirá 75 años, bajo el título Charly García & The Prostitution: 60x60: Edición 15 aniversario.

La edición recupera una serie de nueve noches que tuvieron lugar entre octubre y noviembre de 2011, cuando el artista recorrió distintas etapas de su trayectoria con una propuesta especialmente concebida para la ocasión. Las grabaciones estarán disponibles por primera vez de manera oficial en plataformas digitales y también se editarán en dos formatos físicos: una caja con seis vinilos y otra con tres CD.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Charly García y las nueve noches históricas en el Gran Rex

Para festejar sus 60 años, Charly García protagonizó nueve conciertos en el Teatro Gran Rex, en los que repasó una obra que atraviesa distintas generaciones del rock argentino. Lo acompañó The Prostitution, la banda que lo respaldó en aquella etapa, junto a invitados como Fito Páez, Pedro Aznar, Juanse y Nito Mestre.

La propuesta se organizó en tres conciertos conceptuales: La Vanguardia es así, Detrás de las Paredes y El Ángel Vigía. Cada uno tuvo una lista de temas diferente, con casi veinte canciones por presentación, e incluyó clásicos de Sui Generis, Serú Girán y la etapa solista del músico. Los espectáculos también contaron con las voces en off de la actriz Graciela Borges y el conductor Juan Alberto Badía, dos figuras vinculadas a la historia y el universo artístico de García.

La cruda historia del músico que visitó a Charly García y lo retrató en la intimidad



Bajo el nombre Charly García & The Prostitution: 60x60: Edición 15 aniversario, el lanzamiento recuperará los conciertos completos en formatos digitales y físicos.

La edición estará disponible en dos presentaciones especiales:

-Edición en vinilo: tres LP dobles, con un total de seis discos de 180 gramos.

-Edición en CD: una caja con tres discos.

La publicación está prevista para el 23 de octubre, una fecha que coincide con el cumpleaños número 75 de Charly García. El lanzamiento permitirá volver sobre una serie de conciertos que condensó distintas etapas de su recorrido musical y que, quince años después, tendrá su primera publicación oficial en plataformas digitales.



LT