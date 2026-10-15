Santiago Caputo declaró que deben recuperarse las Islas Malvinas porque Gran Bretaña está "siendo colonizada por el Islam"

El asesor presidencial Santiago Caputo habló sobre la soberanía de las Islas Malvinas y afirmó que recuperarlas es fundamental debido a que “el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam”.

En un extenso posteo que subió a su cuenta oficial de X, el funcionario comenzó diciendo: “El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna. Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico".

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En ese punto, explicó: "Desde Adam Smith, John Locke y John Stuart Mill, hasta Hume, Russell y Hobbes en el campo de la filosofía, o la economía política. Pasando por Newton, Darwin y Turing para el desarrollo de la ciencia moderna. La mayoría de las ideas o instituciones que explican el mundo occidental han surgido en Inglaterra o Escocia”.

Y agregó: “Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad. Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas. Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlántico Sur tomará en las próximas décadas Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia”.

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Y cerró el texto expresando: “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”.

Junto a su posteo, el funcionario compartió un video de Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, donde se declara “así avanza la islamización en Reino Unido”.

El momento en que habló Caputo

Las palabras del Santiago Caputo llegan el día después de que el oficialismo confirmara que le pidió al Tribunal del Mar de Hamburgo suspender la explotación petrolera en Malvinas.

El fin es que el tribunal acepte una cautelar que suspenda la operación de las petroleras que tienen proyectos sobre las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la Cuenca Norte.

HM