Passerini duro con Luis Juez: “Es muy cómodo hablar como habla él ganando 14 palos por mes”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, respondió con dureza al senador Luis Juez y cuestionó sus ingresos y su patrimonio. “Es muy cómodo hablar como habla él ganando 14 palos por mes y viviendo en una de las casas más caras de Córdoba”, dijo.

El cruce se originó en declaraciones de Juez, quien había cuestionado que se recurriera a una Policía con problemas salariales para suplir a los inspectores. También había afirmado que no existía autoridad municipal porque Llaryora no lo permitía o porque Passerini no entendía su función.

Passerini le devolvió el planteo con una referencia a la gestión del senador al frente de la ciudad. “No había autoridad cuando gobernó en la ciudad, por eso la gente no lo eligió nunca más”, respondió.

Las acusaciones al senador

El intendente acusó a Juez de haber incorporado a planta permanente 3.700 empleados entre 2003 y 2007 “sin pedir antecedentes y sin concurso”. También lo responsabilizó por haber subordinado el municipio al gremio y sostuvo que su prioridad había sido convertirse en gobernador.

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“Yo no quiero discutir con el pasado, este senador en Córdoba es el pasado porque le regaló la ciudad al Suoem”, indicó Passerini.

Luego le reprochó su postura frente a las decisiones nacionales. “No lo he visto con esa energía acompañarnos cuando nos quitaron los subsidios del transporte”, agregó.

Extendió el cuestionamiento a los representantes cordobeses en el Congreso, por las decisiones nacionales que, según planteó, perjudican a la provincia. “Son muy cordobeses y muy picantes cuando vienen a hablar acá, pero cuando llegan a Buenos Aires son muy obeliscos”, indicó.

Los contratos del artículo 8

Passerini también respondió al cuestionamiento por las incorporaciones bajo la figura del artículo 8. Negó los números expuestos por Juez y sostuvo que la planta permanente es menor que al comienzo de la administración compartida con Llaryora.

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Ubicó esa dotación entre 8.000 y 8.200 trabajadores y señaló que existen unos 900 contratos bajo el artículo 8 y otros 900 bajo el artículo 1. Aclaró que esas cifras corresponden a los últimos seis años y que no se trata de personal de planta permanente.

Según afirmó, desde que asumieron redujeron casi 2.000 puestos de esa planta.

El hijo del titular del Suoem

Sobre el pase a artículo 8 del hijo del secretario general del Suoem, Rubén Daniele, el intendente defendió los antecedentes que lo motivaron. Dijo que es profesional, que llevaba años trabajando en salud y que había ganado un concurso que no le reconocieron durante la gestión de Ramón Mestre.

“Así como condenamos cuando por portación de apellido alguien ocupa un cargo que no le corresponde, tampoco es justo me parece condenar por portación de apellido a alguien que tiene atributos para ocupar un cargo”, sostuvo. Aseguró que conoció el parentesco cuando recibió el listado.

Paritaria y límites del ajuste

Passerini definió la relación con el sindicato municipal como “tensa” y explicó que todas las semanas aparece algún conflicto por reclamos en distintas reparticiones.

Defendió la paritaria vigente, aunque advirtió que su cumplimiento exige un esfuerzo en un contexto de caída de los ingresos. Señaló que redujo el gasto más del 10% sin afectar servicios, pero alertó sobre los límites de ese ajuste. “No podemos salir a comprometer recursos que no sabemos si vamos a tener”.

La negociación con el Suoem vence hacia finales de año. Mientras tanto, indicó que se discute la paritaria de los recolectores. “La premisa es cuidar los recursos y tomar conciencia del enorme esfuerzo que hace la gente para pagar las tasas”, expresó.