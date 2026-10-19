Uno por uno: estos son los 40 proyectos de inversión que se suman al programa IPI de la Provincia

Ante los miembros de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora encabezó la presentación oficial de los 40 proyectos de inversión privada aprobados en el marco de la primera convocatoria del Programa Provincial Impuesto por Inversión (IPI).

La iniciativa, contenida dentro del Plan de Igualdad Territorial (PIT), contempla un impacto económico global de $240.500 millones e impulsa la creación de más de 900 puestos de trabajo directos y un total proyectado superior a los 3.000 empleos formales al computar los indirectos.

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El alcance geográfico del programa se concentra estratégicamente en dos sectores de la geografía cordobesa con menor grado de desarrollo relativo: el Arco Noroeste y el Sur-Sur provincial. En total, los desembolsos beneficiarán de manera directa a 21 localidades distribuidas en 10 departamentos, proyectando un incremento medio cercano al 50% en el volumen de empleo formal privado de las comunidades receptoras.

Durante el encuentro, Llaryora remarcó la filosofía del programa al señalar que las herramientas tradicionales de promoción industrial suelen canalizar recursos hacia zonas que ya cuentan con un elevado nivel de desarrollo. "Los países que crecen continuamente tratan de desarrollarse en un marco de equidad, y que no haya zonas hipercompetitivas y zonas subdesarrolladas. Por eso había que generar más oportunidades", afirmó el mandatario provincial.

Asimismo, puso de relieve el rol vital de la infraestructura pública como base indispensable para la radicación de capitales: "Hay que construir el piso y después encontrar el techo. El piso es la infraestructura. Sin infraestructura no podés crecer".

Esquema fiscal, Ley 11.062 y la lógica de «resolver fallas de mercado»

El engranaje normativo sobre el cual se asienta esta política es la Ley Provincial N° 11.062, sancionada en septiembre de 2025. El proceso de la primera convocatoria se extendió con la recepción de iniciativas en febrero y marzo de 2026, una posterior evaluación técnica entre abril y mayo, y la aprobación final realizada en junio por el Consejo Asesor del programa, un órgano de gobernanza integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, cámaras del sector empresarial y universidades.

En materia de incentivos económicos, el esquema del IPI ofrece la devolución del Impuesto a los Ingresos Brutos por hasta el 100% del monto total invertido en nuevos proyectos, sumado a la exención del Impuesto de Sellos para los actos y contratos vinculados a las inversiones. Este esquema es, además, plenamente acumulable con los regímenes vigentes de promoción industrial, agropecuaria, turística y de la economía del conocimiento. Pueden acceder tanto personas humanas como jurídicas radicadas en la provincia y contribuyentes de Ingresos Brutos en Córdoba.

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Al respecto, el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, explicó que el mecanismo busca corregir fallas de mercado mediante el acompañamiento estatal activo a quienes asumen el riesgo de emprender en zonas periféricas. "El objetivo es apoyar a los pioneros en el arco noroeste y en el sur-sur de la provincia, aprovechando las ventajas latentes de ambos territorios", sostuvo.

En tanto, Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, celebró la sinergia público-privada e indicó que el anuncio va en sintonía con «facilitarles el camino a aquellos que se animan a producir en la Argentina».

Radiografía de los proyectos

De las 40 iniciativas aprobadas, 25 se radicarán en el Noroeste provincial y 15 en los departamentos del Sur-Sur. La categorización sectorial demuestra una marcada preeminencia industrial, con un total de 20 proyectos enfocados en la manufactura y la agregación de valor. El listado se completa con 8 desarrollos turísticos, 6 proyectos del sector primario, 3 establecimientos vinculados a la salud y 3 emprendimientos multisectoriales.

Un dato destacado por las autoridades es que 35 de los 40 proyectos califican como «pioneros». Esto significa que corresponden a actividades o rubros productivos que no registraban empresas ni puestos de trabajo formal previos en las localidades donde se instalan, lo que promete diversificar sustancialmente las matrices económicas locales.

En términos de ejecución, 14 iniciativas ya se encuentran en marcha, correspondiendo 11 de ellas al segmento industrial. Entre las obras e inversiones con despliegue territorial activo figuran una planta de módulos de hormigón armado en Deán Funes, frigoríficos en Laboulaye, feedlots en Del Campillo, plantas extrusoras en Bañado de Soto y plataformas agroindustriales para exportación de alfalfa en Villa de María de Río Seco. Asimismo, destacan desarrollos de fraccionamiento y materiales en Sinsacate, el complejo vitivinícola "Las Chicharras" en Las Calles y emprendimientos de nuez pecán en La Paz.

Guía exclusiva: El detalle sectorial de los 40 proyectos aprobados

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Sector Industrial

1. Planta de molienda y extrusado de granos (extrusado-prensado de soja y molienda seca de maíz) - Pedanía Suburbios

2. Bodega Jairala - Ischilín

3. Planta industrial de ovoproductos - Sarmiento

4. Planta de bioetanol – Maíz Energía - Huinca Renancó

5. Planta industrial para construcción de módulos tridimensionales de hormigón armado - Deán Funes

6. Planta industrial p/ fraccionamiento, envasado automatizado de productos secos y barritas de cereales - Sinsacate

7. Planta agroindustrial de alimentos saludables con base hidropónica - Churqui Cañada

8. Bodega Yacanto - San Javier

9. Planta industrial p/ fabricación de mallas electrosoldadas - Laboulaye

10. Frigorífico SAVIUR - Bañado de Soto

11. Planta de fabricación de colchones, sommiers y complementarios - Sinsacate

12. Planta de blancheado de maní - Huinca Renancó

13. Fábrica de módulos habitacionales - San Javier

14. Planta industrial de productos de panificación y pastelería - Laboulaye

15. Planta extrusora de oleaginosa - Del Campillo

16. Fábrica de postes - Sinsacate

17. Molinos Florencia: Inversión en planta mezcladora existente + línea de empaquetado - Laboulaye

18. Planta de biodiesel - Deán Funes

19. Planta para fabricación de aberturas de aluminio, mallas metálicas y chapas conformadas - Laboulaye

20. Planta de molino harinero - Rosales

Sector Primario

21. Bio Digestor - Sinsacate

22. Proyecto La Botija – Rolado selectivo - Quilino

23. Plataforma Agroindustrial de Producción y Exportación de Alfalfa (Implantación bajo riego, galpones y prensa) - Villa María de Río Seco

24. Fardos del Sur Cordobés – Línea de producción de fardos compactados de alta densidad - Serrano

25. Engorde Porcino – Complejo porcino integrado - La Cesira

26. A.S. Mondino Haciendas SRL – Feedlot - Del Campillo

Sector Turismo

27. Hotel Boutique «Spa del Olivo»- San Javier

28. Forest Lodge – Golf and Wellness - San Javier

29. La Matilde - Paraje Camino a San Javier

30. Hotel Yacanto - San Javier

31. Eco-lodge de montaña Giulio Cesare - Villa Rafael Benegas

32. Villas del Golf - San Javier

33. Complejo turístico «Camino Real» - Sinsacate

34. Ampliación Glamping Salinas Viejas - San José de las Salinas

Sector Salud

35. Centro de salud ambulatorio + base de ambulancias / emergencias médicas - Huinca Renancó

36. Unidad de Cirugía Ambulatoria «UCA» - Laboulaye

37. Centro de Diagnóstico por Imágenes - Laboulaye

Sector Multisectorial

38. Las Chicharras – Vid, bodega y turismo (Primario, Industria y Turismo) - Las Calles

39. Feedlot y planta de balanceado (Primario e Industria) - Huinca Renancó

40. Complejo agroindustrial de procesamiento de nuez pecán (Primario e Industria) - La Paz