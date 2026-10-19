El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 19 de octubre

Este lunes 19 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.490 pesos y cotiza a 1.540 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.540.

- Venta: $1.490.

Dólar Blue

- Compra: $1.539

- Venta: $1.571.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.536,11 para la compra, y $1.539,43 para la venta.

Este lunes 19 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.485.

- Venta: $1.545.

ICBC