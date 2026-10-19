El gobernador Martín Llaryora afirmó que Juan Schiaretti “hubiera sido un gran presidente y estaríamos mucho mejor que ahora” al impulsar la candidatura presidencial del exmandatario cordobés.

“Yo ahora voy por una segunda etapa. Estoy totalmente comprometido y aparte sé que es un momento muy crítico pero vamos por una segunda etapa de gobernador”, contó en la mesa de Juana Viale.

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“Vamos con Juan”

“Pienso que Schiaretti hubiera sido, como lo conozco, como sé de su capacidad, un gran presidente y estaríamos mucho mejor que ahora”, opinó Llaryora.

Además señaló que el actual diputado nacional “tiene esta visión del sentido común, de la responsabilidad fiscal, pero tiene la visión de la inversión, de la producción y como meta la generación del empleo”.

Cuando la conductora le preguntó “y entonces”, Llaryora fue categórico: “Y entonces vamos con Juan (Schiaretti)”.

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Contra “los extremos”

También evaluó que “siempre es más fácil explicar los extremos para todo”. “Votás esto o no lo votás. Los otros se ponen en blanco y negro, y la realidad es hoy a colores”, puntualizó.

“No puede ser que alguien no pueda acompañar un proyecto porque venga de otro partido. Pero si lo hace de este partido al otro es un traidor”, remarcó.

Llaryora insistió en que “es medianamente fácil moverte en los extremos” aunque después aclaró. “Ahora que sea fácil no significa que sea útil”.

“Lo útil en Argentina es empezar a poder generar mecanismos de acuerdo, porque cuando una ley sale con un gran acuerdo significa que esa ley o esa política de Estado va a ser asimilada por mucho tiempo”, estimó.

“El pueblo argentino sabe que tenemos una potencia maravillosa en esta tierra y está buscando una alternativa”, concluyó Llaryora.