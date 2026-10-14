Rubinstein sobre los dichos de Milei: "Los 125 mil millones es una fantasía que no tiene ningún asidero"

El economista Gabriel Rubinstein sostuvo que “los 125 mil millones” de dólares que el presidente Javier Milei afirmó tener para frenar una eventual corrida “es una fantasía que no tiene ningún asidero".

“El gobierno no tiene ni por asomo nada de eso. El gobierno lo que tiene hoy, está con reservas netas negativas, si sacás lo del Fondo, que el Fondo ya te ha dicho de distintas maneras que no podés usar la plata, o sea estás 5 mil (millones abajo)”, explicó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

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Reservas en dólares

“Podrán comprar 5 mil, o sea podrán comprar 10 mil y 5 mil se lo tienen que dar al tesoro para pagar deuda si se quedan con 5 mil. Estarán cerca de 0 o un poquito más de 0 a la época electoral en las reservas netas que tiene el Banco Central”, evaluó.

“¿Qué puede agregarle a eso? La parte activada del swap de China, que se supone que son 5 mil millones de dólares que se supone que pueden usar, y que deberían empezar a usarlo. Mi consejo a Caputo que lo empiecen a usar para que sea creíble”, recomendó.

“Podría llegar a tener algún apoyo de Bolsonaro si gana en Brasil a través del Bandes. 5 o 10 mil millones de dólares equivalentes por financiamiento de exportadores brasileros”, precisó.

Y luego aclaró: “Pero esencialmente lo que tenés es la ayuda de Bessent. Es el compromiso de Bessent de darte 20 mil millones se supone y se supone que lo ratificó, y se supone que puede resistir incluso una mala elección en Estados Unidos”.

“Si vos tenés la ayuda de Bessent de 20 mil millones, que puede ser más llegado el caso, yo creo que ahí el mercado se queda tranquilo”, estimó Rubinstein.

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Inflación

Además consideró que “la inflación va a tender a caer”, aunque “mucho más lento de lo que pensaba Milei, mucho más lento que en otros planes de estabilización, pero yo creo que no es la parte más preocupante”.

“De a poco va a bajar. Cuando baja poco, así como baja ahora, el problema es que los salarios empardan o ganan muy poquito o pierden un poquito, eso también complica la reactivación que es la parte más floja del gobierno”, analizó en otra parte de la entrevista.

Según el economista, “estamos en una economía que tiene unos motores muy importantes: Vaca Muerta, el agro con muy buenas cosechas, las inversiones en minería incipientes aún”.

“Tenemos una parte muy potente y que deberíamos estar pudiendo, si el resto de la economía acompañara, crecer al 6% por ejemplo, y estamos creciendo al 1 y algo. Esa es la parte que el gobierno no le encuentra la vuelta. Se encontró con un problema que no sabe cómo solucionar”, cerró Rubinstein.