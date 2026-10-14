Chaco: su foto tras una detención se hizo viral y negó las acusaciones por un conflicto en un bar

Una fotografía difundida por la Policía del Chaco convirtió un conflicto en un bar de Resistencia en un episodio de amplia repercusión en redes sociales. Ahora, Lautaro Sosa, uno de los dos jóvenes que fueron demorados, publicó un video para dar su versión: sostuvo que ingresaron con autorización de uno de los dueños y negó las acusaciones de agresión que motivaron el procedimiento.

El hecho ocurrió el domingo en un establecimiento de avenida Alvear al 700, en la capital chaqueña. Según el parte de la Comisaría Tercera, una mujer de 23 años denunció que dos personas entraron mientras estaba cerrando, comenzaron a servirse bebidas y la agredieron verbalmente cuando les pidió que se fueran. Sosa cuestionó ese relato y aseguró que habían llegado como invitados.

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La versión del joven sobre el ingreso al bar

En su descargo, Sosa contó que, después de salir de un boliche, participó de un encuentro en el que estaba uno de los responsables del negocio. Según relató, ese hombre les propuso continuar la reunión en el establecimiento, les abrió la puerta y les permitió servirse bebidas.

“No entramos por medios propios nosotros en ningún momento”, afirmó. También sostuvo que había otras personas en el lugar y rechazó que hubieran ingresado de noche sin autorización.

De acuerdo con su versión, la discusión comenzó cuando llegó una mujer que se presentó como copropietaria del bar y expareja del hombre que los había invitado. Sosa aseguró que estaba por preparar una bebida, pero que no llegó a consumirla. “Nosotros no tomamos ni un sorbo de alcohol ahí dentro del bar”, expresó.

El joven indicó que les reclamaron el pago de las bebidas y que pidió que interviniera quien, según su relato, había autorizado el ingreso. También negó haber agredido a trabajadores del establecimiento.

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El reclamo por el procedimiento policial

Sosa sostuvo que ofreció pagar para terminar con la discusión, aunque tenía el celular sin batería y necesitaba un cargador para hacer una transferencia. Según explicó, después pidió que le solicitaran un vehículo para retirarse y, al salir, se encontró con los efectivos.

“Cuando salimos, ahí estaban los policías, nos hicieron literalmente la camita”, manifestó. Además, cuestionó que los agentes escucharan inicialmente la versión de la denunciante y aseguró que les pidió que también atendieran su explicación.

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En el video afirmó que ambos permanecieron en la comisaría desde aproximadamente las 9.30 o las 10 hasta las 15. También sostuvo que intentó presentar una contradenuncia, pero no se la recibieron. Esa afirmación forma parte de su descargo y no aparece corroborada en la información policial citada.

Qué dispuso la Fiscalía

El parte policial consignó que los involucrados, de 24 y 22 años, fueron trasladados a la dependencia y examinados por Medicina Legal. Tras recibir las actuaciones, la Fiscalía ordenó que recuperaran la libertad con una prohibición de acercamiento.

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La fotografía de ambos, difundida después del procedimiento, circuló por redes sociales y medios de comunicación. En su publicación, Sosa cuestionó esa exposición y agradeció los mensajes de apoyo: “La gente que me conoce sabe cómo soy”, expresó.