Marcha Universitaria en Corrientes-Chaco: fecha, hora y lugares de concentración

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) convocó a toda la comunidad académica de la provincia de Corrientes y Chaco a participar este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria. La jornada de protesta nacional profundizará el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los salarios del sector frente a las medidas presupuestarias del Gobierno Nacional.

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En la ciudad de Corrientes, la concentración principal fue fijada a las 17:30 en las inmediaciones del Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland, sobre la avenida Costanera General San Martín. Desde las 18:00, las columnas de la UNNE marcharán por el casco céntrico hasta confluir en la Plaza 25 de Mayo, frente a las sedes de los poderes públicos provinciales.

De manera enmarcada y en simultáneo, en la ciudad de Resistencia la concentración se realizará a partir de las 17:30 en el Campus de la UNNE (avenida Las Heras 727), iniciando el recorrido a las 18:00 hacia la Plaza 25 de Mayo de la capital chaqueña.

Jornada de presión política sobre la Casa Rosada y el Congreso

Bajo la consigna "Por la educación pública, las aulas abiertas, la ciencia y el futuro del país", los gremios docentes, no docentes y las agrupaciones estudiantiles adhieren a una movilización nacional que alcanzará su punto de máxima ebullición frente al Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La manifestación ocurre tras una seguidilla de paros nacionales, tomas simbólicas y resoluciones del Poder Judicial que ordenaron al Ejecutivo respetar la normativa aprobada por los legisladores.

La movilización masiva coincidirá además en el parlamento con la sesión donde sectores opositores buscarán rechazar el DNU 70/2023. La confluencia de reclamos incrementará la tensión política sobre la administración central encabezada por el presidente Javier Milei, quien para la jornada mantendrá agenda oficial en la ciudad de Washington, Estados Unidos.