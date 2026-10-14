Juan Pablo Valdés anunció la construcción de un albergue en la Isla Apipé para las emergencias hídricas

En respuesta al severo impacto causado por las precipitaciones y la apertura de compuertas en la represa de Yacyretá, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó una recorrida de urgencia por las zonas más críticas de Ituzaingó y la Isla Apipé. Junto a los ministros de Seguridad, Adán Gaya, y de Obras Públicas, Jorge Meza, el mandatario se reunió con jefes comunales y vecinos para evaluar las pérdidas y acelerar la ayuda humanitaria en el marco del fenómeno de El Niño.

Crecida del Paraná en Chaco: hay evacuados y la Isla del Cerrito podría quedar sin acceso terrestre

Durante su visita a la Isla Apipé Grande, Valdés se entrevistó con el intendente Gustavo Figueredo y precisó el balance oficial de la contingencia: "En este momento son 35 las personas que están evacuadas más unos 12 o 15 productores que se autoevacuaron también".

Construcción de un albergue definitivo y traslado de hacienda

Frente a la vulnerabilidad de las zonas ribereñas, el titular del Gobierno provincial anunció la proyección de una infraestructura permanente para contención de los insulares: "Planteamos tener un albergue para estas familias que son trasladadas de urgencia y no quieren dejar la isla. El objetivo es que la Isla Apipé tenga un lugar donde en estas épocas de crecientes puedan alojarse, estar seguros y que el momento crítico pase de la mejor manera".

El Niño en Corrientes: prevén que el 45 % de la Isla Apipé quedará bajo agua

En materia productiva, el personal de la Dirección de Policía Rural e Islas (PRIAR), dependiente de la Policía de Corrientes, trabaja junto al Ministerio de la Producción en la evacuación y reubicación del ganado hacia tierras elevadas para prevenir la mortandad de animales en la zona insular y en Apipé Chico.

Por su parte, el intendente de San Antonio de Apipé, Gustavo Figueredo, destacó la presencia de la comitiva provincial: "Le pasamos al Gobernador un informe general de todos los evacuados y de las problemáticas de cada crecida. Estamos contenidos por el Gobierno provincial y con el compromiso de trabajar en conjunto para enfrentar esto".

Monitoreo coordinado y operativo en Ituzaingó

Posteriormente, Valdés se trasladó a Ituzaingó, donde mantuvo un encuentro con el intendente Emilio Nicolás y representantes de las carteras de Desarrollo Social, Infraestructura y Seguridad para coordinar la entrega de módulos de asistencia inmediata, alimentos y cobertura sanitaria.

Crecida del río Paraná: abrieron las compuertas de Yacyretá y hay evacuados en Apipé

Las autoridades precisaron que el monitoreo se realiza de manera ininterrumpida a través del Comando Operativo de Emergencias (COE). Desde el Gobierno provincial remarcaron que las obras hídricas, canalizaciones y entubamientos ejecutados previamente en los municipios costeros del río Paraná permitieron amortiguar los efectos de la creciente y evitar anegamientos mayores en los cascos urbanos.