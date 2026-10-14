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FENÓMENO DE EL NIÑO

Juan Pablo Valdés anunció la construcción de un albergue en la Isla Apipé para las emergencias hídricas

El gobernador de la provincia de Corrientes supervisó en el terreno la asistencia a familias evacuadas y productores afectados por la emergencia hídrica.

inundaciones isla apipé
La Isla Apipé es una de las más afectadas. | Gobierno de Corrientes.
Miguel Campos
Miguel Campos
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En respuesta al severo impacto causado por las precipitaciones y la apertura de compuertas en la represa de Yacyretá, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó una recorrida de urgencia por las zonas más críticas de Ituzaingó y la Isla Apipé. Junto a los ministros de Seguridad, Adán Gaya, y de Obras Públicas, Jorge Meza, el mandatario se reunió con jefes comunales y vecinos para evaluar las pérdidas y acelerar la ayuda humanitaria en el marco del fenómeno de El Niño.

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Durante su visita a la Isla Apipé Grande, Valdés se entrevistó con el intendente Gustavo Figueredo y precisó el balance oficial de la contingencia: "En este momento son 35 las personas que están evacuadas más unos 12 o 15 productores que se autoevacuaron también".

Construcción de un albergue definitivo y traslado de hacienda

Frente a la vulnerabilidad de las zonas ribereñas, el titular del Gobierno provincial anunció la proyección de una infraestructura permanente para contención de los insulares: "Planteamos tener un albergue para estas familias que son trasladadas de urgencia y no quieren dejar la isla. El objetivo es que la Isla Apipé tenga un lugar donde en estas épocas de crecientes puedan alojarse, estar seguros y que el momento crítico pase de la mejor manera".

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En materia productiva, el personal de la Dirección de Policía Rural e Islas (PRIAR), dependiente de la Policía de Corrientes, trabaja junto al Ministerio de la Producción en la evacuación y reubicación del ganado hacia tierras elevadas para prevenir la mortandad de animales en la zona insular y en Apipé Chico.

Por su parte, el intendente de San Antonio de Apipé, Gustavo Figueredo, destacó la presencia de la comitiva provincial: "Le pasamos al Gobernador un informe general de todos los evacuados y de las problemáticas de cada crecida. Estamos contenidos por el Gobierno provincial y con el compromiso de trabajar en conjunto para enfrentar esto".

recorrida juan pablo valdes

Monitoreo coordinado y operativo en Ituzaingó

Posteriormente, Valdés se trasladó a Ituzaingó, donde mantuvo un encuentro con el intendente Emilio Nicolás y representantes de las carteras de Desarrollo Social, Infraestructura y Seguridad para coordinar la entrega de módulos de asistencia inmediata, alimentos y cobertura sanitaria.

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Las autoridades precisaron que el monitoreo se realiza de manera ininterrumpida a través del Comando Operativo de Emergencias (COE). Desde el Gobierno provincial remarcaron que las obras hídricas, canalizaciones y entubamientos ejecutados previamente en los municipios costeros del río Paraná permitieron amortiguar los efectos de la creciente y evitar anegamientos mayores en los cascos urbanos.

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