Fenómeno de El Niño: advierten que el río Paraná superará el nivel de evacuación en Corrientes

Ante el sostenido avance del río Paraná, la provincia de Corrientes activó una fase de alerta reforzada a través del Comando de Operaciones de Emergencia (COE). Aunque el escenario actual se mantiene bajo control operativo, desde la Dirección de Defensa Civil advirtieron que el caudal continuará en ascenso progresivo y podría perforar la barrera de evacuación hacia el 20 o 21 de octubre.

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El repunte obedece a las maniobras de erogación de seguridad en las represas hidroeléctricas de Itaipú y la Entidad Binacional Yacyretá, impulsadas por lluvias en las altas cuencas que quintuplicaron las estimaciones oficiales.

El director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, detalló las tareas preventivas desplegadas en el territorio: "Estamos trabajando palma a palma con los municipios, con un sistema de alerta temprana en donde las comunas reciben información técnica anticipada". Las acciones permitieron morigerar las primeras consecuencias hídricas, registrándose hasta el momento entre 50 y 60 personas evacuadas en la Isla Apipé.

Mapeo de riesgos en la Capital y retiro de hacienda en Empedrado

El plan de contingencia prevé un incremento de familias afectadas en municipios costeros como San Antonio de Apipé, Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes. En la Capital, las autoridades completaron un relevamiento de riesgos en los barrios ribereños para coordinar la autoevacuación de los vecinos expuestos.

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En la zona de Empedrado, el Ministerio de la Producción, la Policía de Corrientes, la Prefectura Naval Argentina, los bomberos voluntarios y los municipios locales ejecutan operativos conjuntos para retirar el ganado en pie de las zonas insulares.

En paralelo, el gobernador Juan Pablo Valdés encabeza las mesas del COE junto a Desarrollo Social, Vialidad, la DPEC y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA). Asimismo, la Armada Argentina sumará unidades operativas la próxima semana para dictar campañas sanitarias a los isleños.

Proyección de El Niño hacia 2027

Respecto al origen y la evolución de las precipitaciones en la cuenca del Paraná, Lovinson atribuyó la persistencia hídrica a las alteraciones del cambio climático global y la consolidación de los factores meteorológicos regionales.

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"El Niño está en un proceso de fortalecimiento. Está declarado como un Niño muy fuerte y va a seguir fortaleciéndose en los siguientes meses", analizó el titular de Defensa Civil. De acuerdo con las proyecciones técnicas presentadas por los organismos de monitoreo, el fenómeno se extenderá en la región del litoral hasta el segundo o tercer trimestre del año 2027, demandando esquemas de alerta a largo plazo.