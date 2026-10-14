Kriskovich cruzó a Milei por los recortes en discapacidad: "¿Podría vivir cobrando con 90 días de atraso?"

La presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos, Marcela Kriskovich, lanzó una severa advertencia sobre la paralización y el desfinanciamiento que sufre el sistema de atención en la provincia de Corrientes y el resto del país, en el marco de la marcha que se realizará este jueves frente al Congreso de la Nación.

La dirigente denunció atrasos de hasta tres meses en los pagos por parte de las obras sociales, recortes en las terapias y la interrupción en la provisión de remedios básicos para los beneficiarios.

La inflación en el NEA fue del 1,7% en septiembre y acumula la mayor suba del país en 2026

La referente del sector cruzó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien sugirió que las protestas del espacio respondían a intereses políticos: "Yo no soy ni kuka ni radical ni nada por el estilo, porque a la gestión anterior le puse 15 días de carpa. Acá es porque se vulneran derechos", retrucó Kriskovich, al tiempo que le preguntó al jefe de Estado si "podría vivir cobrando con 90 días de atraso".

Asimismo, se refirió a las afirmaciones sobre auditorías a las pensiones por invalidez expresadas por funcionarios nacionales. Kriskovich coincidió en la necesidad de controlar con transparencia los beneficios, pero remarcó que las pensiones por discapacidad exigen certificar un 90 % de invalidez laboral, lo que vuelve infundadas las sospechas generalizadas sobre el padrón de beneficiarios.

Cortes en el programa Incluir Salud y renuncias en la Superintendencia

Entre las irregularidades operativas detectadas en territorio correntino, la titular de Prestadores de Discapacidad Unidos precisó que el programa Incluir Salud registra un freno en la entrega de medicamentos esenciales, además de haber recortado el cupo de sesiones terapéuticas autorizadas y mantener en lista de espera de alta a personas con pensiones no contributivas asignadas.

Motosierra sin fin: cuáles fueron los sectores más afectados en septiembre

La crisis del sector se profundizó tras la renuncia del superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, hecho que sumó incertidumbre sobre los recursos del Fondo Solidario de Redistribución. "Renuncia en momentos que son claves y no deben ser por problemas personales, sino porque capaz no concordaba con lo nuevo que proponen desde la Nación", planteó Kriskovich a Radioactividad.

Presentación ante el Congreso y llamado a movilización

Frente a la parálisis institucional, las organizaciones de prestadores entregaron un informe técnico a asesores de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación. En el documento solicitaron votar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad para evitar vacíos legales e impedir el colapso de las prestaciones médicas y asistenciales a fin de año.

Chaco: dos detenidos acusados de planificar con Inteligencia Artificial un tiroteo masivo en una universidad de Corrientes

"Si no se toman medidas, el prestador lo único que va a hacer es atender a aquel que puede pagar", alertó la dirigente, confirmando una convocatoria a movilizarse este jueves 15 frente al Congreso, a partir de las 10.30.