“Gildus”: el videojuego dedicado a Gildo Insfrán en el que pelea contra un león con motosierra

Formosa tiene superhéroe y su nombre es "Gildus" en honor al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán. Se trata de un videojuego en el que Gildus pelea contra un león con una motosierra que busca talar un quebracho colorado.

El creador es Bruno Sánchez, un profesor de música que afirmó en declaraciones publicadas por NA: "No podía haber una Game Jam en Formosa y que no haya un videojuego de nuestro superhéroe favorito que se trata de Gildus".

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Videojuego de Insfrán

Sánchez, junto a su hermano Fernando, un estudiante de contabilidad que vive en Chaco, y Rodrigo Bogado, un desarrollador misionero, asistieron al evento "Game Jam Desarrolladoras Formosa", organizado por Women in Games Argentina junto al CFI, la UNESCO y el gobierno provincial.

El nombre completo del videojuego es "Gildus, Formosa bajo techos azules" inspirado en los techos azules de las obras públicas que realiza la gestión de Insfrán; cuenta con dos niveles y una misión: "construir y proteger".

En la primera etapa hay que juntar cajas que tienen tejas azules para construir escuelas, hospitales, teatros, polos científicos, estaciones de bomberos y en la segunda, se hace presente "el invasor" que es un león con una motosierra.

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Contra los recortes

El juego es una crítica clara a los recortes que el gobierno de Javier Milei lleva adelante y por eso, Gildus debe cuidar a Formosa de la motosierra con la que se quiere destruir todo lo que se construyó.

"En el videojuego, el quebracho es duro y firme y representa al formoseño que no dejará avanzar a la motosierra, la cual se quedará atascada y así Gildus podrá echar al invasor", según publica NA.

Al final, aparece la leyenda: "El pueblo sigue en pie". "Hospital y escuela: dos techos azules. La motosierra no pudo con el quebracho", señala la placa y cierra: "Gildus defendió lo que el pueblo construyó. Gracias por jugar".