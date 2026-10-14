Caso Loan: ordenan detener a un testigo clave por falso testimonio tras su declaración en el juicio

En un drástico giro durante las audiencias por la desaparición de Loan Danilo Peña —el niño de cinco años visto por última vez en junio de 2024 en la provincia de Corrientes—, el Tribunal Oral Federal ordenó la detención inmediata de Agustín Ybarra por presunto delito de falso testimonio.

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La aprehensión del testigo fue ejecutada por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina en la sede del Escuadrón 48, luego de una declaración testimonial de más de dos horas en la que el imputado respondió a las preguntas del fiscal federal Carlos Schaefer y los representantes de las partes querellantes y defensas. La medida fue solicitada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal y los abogados intervinientes ante las evasivas y contradicciones del declarante.

Ybarra, quien actualmente ejerce como secretario de Obras Públicas en la Municipalidad de Concepción, se desempeñó previamente como chofer del senador provincial Diego Pellegrini.

Su testimonio resultaba clave para la causa por haber conducido el vehículo que trasladó a la tía del menor, Laudelina Peña, y a su hija Macarena hacia la ciudad de Corrientes a fines de junio de 2024, oportunidad en la que se receptó la posterior hipótesis del supuesto accidente vial.

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Contradicciones sobre el traslado y los nexos políticos

Durante el interrogatorio, el testigo reconoció la autoría del viaje junto a Laudelina Peña y admitió su vínculo de amistad con el legislador Pellegrini. No obstante, aseguró no recordar las conversaciones mantenidas en el habitáculo durante un trayecto de aproximadamente cinco horas: "Para mí no era importante la conversación", aseveró ante el estrado.

Ante las repreguntas de la abogada de Laudelina Peña, Mónica Chirivín, respecto de los vínculos políticos, Ybarra descartó una relación cercana con el ex gobernador Gustavo Valdés: "Hablé con él en algún acto, no soy amigo", respondió.

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Asimismo, al ser consultado sobre las publicaciones del ex mandatario en la red social X donde manifestaba un avance decisivo en la resolución del caso, el testigo sostuvo que se enteró por la prensa pero que "no tenía opinión al respecto".

Frente a las inconsistencias técnicas y su reticencia al momento de declarar, el tribunal resolvió disponer la inmediata custodia de Ybarra y quedó a disposición de la Justicia Federal.