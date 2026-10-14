Un periodista que investigó la muerte del padre de Graciela Alfano contradijo a la actriz

Las declaraciones de Graciela Alfano sobre la muerte de su padre tuvieron una respuesta desde Chaco. Después de que la actriz afirmara durante una visita a Resistencia que Carmelo Alfano había sido asesinado, el periodista e historiador Vidal Mario cuestionó esa versión y aseguró que no coincide con las conclusiones del expediente judicial que consultó para una investigación publicada en 2002.

“Nunca hubo duda alguna para la Justicia de que se trató de un suicidio, no de un asesinato”, sostuvo en una entrevista con Radio Libertad. Según explicó, accedió a las actuaciones cuando se desempeñaba como encargado de prensa del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y utilizó ese material para un artículo que publicó el 19 de mayo de aquel año.

La controversia surgió después de que Alfano regresara a la vivienda familiar del barrio La Liguria, en Resistencia, donde murió su padre. Frente a esa casa, grabó un video en el que insistió en la hipótesis de un homicidio y anunció que contaría “la verdad”.

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Los pedidos de la madre de Alfano ante la Justicia

En su reconstrucción, Vidal Mario señaló que las dudas de la familia ya habían motivado presentaciones judiciales en 1966. Uno de los puntos discutidos era la autenticidad de dos cartas atribuidas a Carmelo Alfano: una destinada al juez y otra a quien entonces era su pareja.

De acuerdo con los apuntes que citó durante la entrevista, Matilde Casanova, madre de la actriz, solicitó el 18 de febrero de 1966 una autopsia y una pericia sobre la escritura y las firmas. El entrevistado relató que el pedido fue rechazado en primera instancia y que Casanova recurrió al Superior Tribunal de Justicia provincial.

Siempre según su testimonio, el máximo tribunal chaqueño tampoco hizo lugar al planteo, mediante una decisión del 21 de junio de 1966. El periodista agregó que las actuaciones posteriores respaldaron la autoría de las cartas. Estas precisiones corresponden a su relato sobre la documentación que aseguró haber revisado.

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El planteo sobre el arma y los límites de su respuesta

Durante la charla también se abordó otro de los cuestionamientos de Alfano: una supuesta diferencia entre el calibre del proyectil y el arma. Vidal Mario no ofreció información pericial concreta que permitiera contrastar esa afirmación. “Seguramente la señora Alfano tendrá alguna documentación que lo respalde”, respondió.

Aun con esa salvedad, mantuvo su posición sobre el contenido del expediente: “Cualquiera que lea ese expediente y toda la investigación que viene después no puede dudar”, afirmó. Su intervención contrapone así la conclusión judicial que describió con la denuncia pública de la actriz, quien sostiene que su padre fue asesinado.