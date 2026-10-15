Cachanosky explicó por qué no baja la inflación: "Siguen emitiendo moneda y muy fuerte"

El economista Roberto Cachanosky explicó por qué no baja la inflación y aseguró que “el problema es que siguen emitiendo moneda, y muy fuerte”.

Además señaló que la inflación del mes de septiembre fue de 1,9%, “bastante lejos del 0% con el que iba a empezar, según Milei”.

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Por qué no baja la inflación

El analista recordó que el presidente Javier Milei “dijo en noviembre de 2023 que ´entre mediados y fines de 2025, la inflación se iba a acabar en la Argentina´”.

“Después lo corrigió y dijo allá por octubre de 2025 que un alumno de un amigo suyo que es profesor de moneda había detectado que el tiempo era de 26 meses con lo cual la baja de la inflación y que empezaba la inflación con 0, iba a ser en agosto de este año”, prosiguió.

“Obviamente no fue cero”, remarcó Cachanosky en un video publicado en sus redes sociales.

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“No existe un delay”

“El problema que está teniendo Milei es en primer lugar no existe tal cosa como un delay de inflación, se puede bajar mucho más rápido”, argumentó.

“Él sigue con esa historia del delay. Eso ya fue refutado por Sargent, un premio Nobel de Economía que demostró que no existe tal delay en un trabajo The Ends of Four Big Inflations”, citó en otra parte del video.

“¿Por qué la inflación no baja?”, se preguntó. Y luego respondió: “Porque siguen emitiendo. Siguen emitiendo para comprar dólares”.

“Ellos vendieron que la única causa de la inflación es el déficit fiscal. Y no es eso. El Banco Central puede emitir pesos para comprar dólares, por el déficit fiscal o porque abastece al sistema financiero en una crisis”, ejemplificó.

“La cantidad de dinero, de pesos circulando en la economía aumentó cinco veces desde que llegó Milei al gobierno. De manera que la explicación la tiene ahí”, insistió Cachanosky.

“El problema es que siguen emitiendo moneda, y muy fuerte. Entonces la inflación no le va a bajar. Va a seguir en estos niveles. Los salarios van a seguir siendo golpeados y mientras tanto la economía sigue sin arrancar”, analizó.

Por último expresó: “Estamos en una situación bastante delicada: inflación con recesión y aumento de la desocupación con trabajo precarizado, que son todos los que hoy trabajan en el mercado informal y ganan la mitad de lo que gana alguien en el mercado formal”.