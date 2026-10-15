Plus de Refuerzo en Corrientes: cronograma de pago de los 100 mil pesos

El Gobierno provincial confirmó el cronograma oficial de liquidación del Plus de Refuerzo correspondientes al mes de octubre para la totalidad de la administración pública. El adicional de $100 mil por agente alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados de la provincia de Corrientes, integrando el esquema de ingresos junto con el salario habitual y el Plus Unificado.

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El calendario confeccionado por el Ministerio de Hacienda se desplegará de forma escalonada según la terminación del documento nacional de identidad, operando pagos a través de los canales del Banco de Corrientes.

Cronograma completo por terminación de DNI

El pago del beneficio de $100 mil se distribuirá bajo el siguiente esquema: