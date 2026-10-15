Andrés "Chapu" Nocioni sufrió un accidente en el río Paraná al chocar con una patrulla de Prefectura en Corrientes

El ex basquetbolista del seleccionado argentino y referente de la Generación Dorada, Andrés "Chapu" Nocioni, protagonizó un tenso incidente sobre las aguas del río Paraná cuando la embarcación en la que navegaba colisionó de frente contra una patrulla de la Prefectura Naval Argentina a la altura de la localidad correntina de Itatí.

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El hecho se registró a las 19:05 en el kilómetro fluvial 1.282 del cauce, en medio de las complicaciones de navegabilidad generadas por la creciente hídrica. La lancha en la que viajaba Nocioni retornaba hacia la costa itateña guiada por Sergio Antúnez Rossi, oriundo de Paso de la Patria, y en compañía de Fabricio Guidali, cuando impactó contra un bote de plástico de la fuerza de seguridad que no llevaba identificación visible y realizaba tareas de patrullaje preventivo.

En la unidad oficial se desplazaban los efectivos de la Prefectura Naval Argentina Ariel Hernán Núñez y Norberto Osvaldo Zalazar, quienes monitoreaban la franja fronteriza de la provincia de Corrientes.

Asistencia médica y controles de alcoholemia negativos

Tras el choque en la zona ribereña, los cinco tripulantes fueron derivados de urgencia al hospital de Itatí. En el centro de salud, el médico de guardia Federico Romero constató que el ex deportista olímpico y sus acompañantes sufrieron politraumatismos y lesiones de carácter leve, mientras que a los dos uniformados se les sugirió la realización de estudios radiológicos preventivos, consignó El Litoral.

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En el marco de las actuaciones judiciales instruidas para determinar la responsabilidad operativa de la maniobra en el río Paraná, los profesionales del centro asistencial realizaron las pruebas de dosaje alcoholemico a todos los ocupantes de ambas naves, dando como resultado 0,00 gramos de alcohol en sangre en la totalidad de los casos.