Fenómeno de El Niño: por qué advierten que será de los más grandes de la historia

En una jornada técnica organizada por el Observatorio del fenómeno climático El Niño en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), especialistas del Departamento de Hidráulica y de la Universidad Federal de Santa María (UFSM) de Brasil advirtieron que el evento meteorológico actual podría convertirse en "uno de los más grandes de la historia".

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Durante una conferencia dictada en la Facultad de Ingeniería, el doctor en Ingeniería, Daniel Allasia Piccilli, analizó las proyecciones hidrológicas e instó a fortalecer los sistemas de vigilancia territorial y gestión de riesgos en la provincia de Corrientes y la región del Litoral.

El especialista detalló que los modelos climáticos trabajan con valores históricos excepcionales que incrementan de forma drástica las probabilidades de precipitaciones copiosas y crecidas de los cauces fluviales.

"Los modelos de pronóstico están trabajando con valores excepcionales sin antecedentes equivalentes en los registros. Esto introduce incertidumbre y exige un monitoreo permanente", precisó Allasia Piccilli frente a académicos e investigadores.

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Alerta por lluvias en las cuencas del río Paraná y del río Uruguay

El cuerpo de científicos integrado por los ingenieros de la UNNE Jorge Pilar, Carlos Depettris, Alejandro Ruberto y Marcelo Gómez presentó la Nota Técnica N.º 5 del Observatorio. En el informe se confirma que El Niño se encuentra plenamente consolidado y proyecta su fase más aguda o "muy fuerte" hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

Según la cartografía hídrica expuesta, los picos de precipitación se concentrarán sobre las cuencas del río Uruguay, el río Iguazú y el Paranapanema, afectando de manera directa el caudal afluente del río Paraná. No obstante, Allasia Piccilli aclaró que el comportamiento de las crecidas asociadas al río Iguazú tendrá una dinámica de menor duración en comparación con los históricos desastres registrados durante el período 1982-1983.

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Articulación técnica para la mitigación en los municipios

Frente al avance del fenómeno, desde la UNNE remarcaron la importancia de utilizar los estudios de la alta casa de estudios como herramientas de prevención para Defensa Civil, el Gobierno provincial y los municipios costeros de Corrientes y Chaco.

El equipo de investigadores concluyó que el seguimiento científico continuo y la información brindada por los organismos oficiales resultan indispensables para planificar obras de mitigación, organizar reubicaciones preventivas de hacienda y mitigar el impacto socioeconómico en los sectores vulnerables del territorio provincial.