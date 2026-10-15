Crecida del río Paraná: los cuatro municipios de Corrientes que están en alerta por niveles de evacuación

La provincia de Corrientes atraviesa horas decisivas ante la rápida crecida del río Paraná. De acuerdo con las estimaciones técnicas presentadas por la Dirección de Defensa Civil, cuatro de las principales localidades costeras superarán los umbrales de evacuación durante el transcurso de la próxima semana, lo que motivó un despliegue preventivo coordinado entre el Gobierno provincial y las gestiones municipales.

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Para hacer frente a la contingencia hídrica, las autoridades sumarán herramientas tecnológicas de monitoreo y monitoreo en tiempo real, junto con planes sanitarios, de desarrollo humano, infraestructura y la logística necesaria para asistir a los productores afectados.

En la ciudad de Corrientes, los registros de la Prefectura Naval Argentina marcaron este jueves una altura de 5,79 metros, aproximándose a la marca de evacuación fijada en los 7 metros. Tras la reunión del Comando Operativo de Emergencias (COE), el intendente Claudio Polich precisó los alcances del operativo: "Buscamos garantizar una correcta atención a las personas damnificadas y optimizar recursos económicos y humanos para no superponer acciones".

El jefe comunal capitalino advirtió que la suba gradual impactará con mayor dureza en sectores ribereños como Punta Taitalo, Puerto Italia y la franja comprendida entre el barrio Caridi y La Tosquera.

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Itatí en fase de alerta y serio impacto turístico en Paso de la Patria

La situación en el otras zonas de la provincia presenta un avance acelerado de las aguas. En la villa patronal de Itatí, el cauce alcanzó este jueves los 6,80 metros y perforó la barrera de alerta. En apenas 48 horas, el repunte anegó por completo la avenida costanera, afectó los paradores de camping y comenzó a ingresar en los sectores más bajos del barrio Ibiray.

Por su parte, en Paso de la Patria la altura del río trepó a 5,92 metros y las proyecciones comunales anticipan que alcanzará los 7,30 metros para el martes 20 de octubre. "A los 6 metros comenzará a ingresar agua por los desagües en la zona costera. Ese valor no representará el pico, de ahí en más seguirá subiendo", informaron desde el municipio, desde donde reconocieron que el fenómeno asesta un duro golpe a la economía local: "No va a haber temporada de verano o su desarrollo será muy difícil".

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En tanto, en la localidad de Itá Ibaté, el hidrómetro registró 6,06 metros con tendencia ascendente hacia el nivel de evacuación estipulado en los 7,50 metros. Frente a este panorama, la Policía de Corrientes y los organismos de emergencia mantienen la guardia preventiva para intervenir ante eventuales traslados de familias.